Wetter in Bayern am Wochenende, 18. und 19.2.2023: DWD warnt vor Sturmböen

Wind, Sonne und Regen bestimmen am Wochenende, 18. und 19. Februar 2023, das Wetter in Bayern. Den vollständigen Wetterbericht im Artikel.

17.02.2023 | Stand: 16:32 Uhr

Es bleibt stürmisch in Bayern. Für das Wochenende, 18. und 19. Februar 2023, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor stürmischen Böen mit Windstärken bis 80 Stundenkilometern. In den Hochlagen der Alpen ist sogar mit schweren Sturmböen zu rechnen. Ansonsten wird es am Samstag und Sonntag relativ mild mit einem Mix aus Sonne und Regen. Den vollständigen Wetterbericht lesen Sie hier.

Wetter in Bayern am Samstag: Frühlingshafte Temperaturen bis 17 Grad

Zum Start in das Wochenende warnt der DWD in der Nacht von Freitag auf Samstag vereinzelt vor Böen. Richtung Vormittag wird es dann wieder windiger. Es werden verbreitet stürmische Böen und Sturmböen aus Südwesten bis Westen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h und auf freien Flächen bis 80 km/h angekündigt. In den Hochlagen der Alpen und des Bayerwaldes warnt der DWD zudem durchgehend vor Sturmböen und schweren Sturmböen.

Ansonsten bringt der Samstag, 18. Februar 2023, mildes Wetter. An den östlichen Mittelgebirgen klettern die Temperaturen auf neun Grad und im Chiemgau kann es örtlich mit 17 Grad sogar richtig frühlingshaft werden. An den Alpen und im Vorland bleibt es meist trocken und zeitweise kommt auch die Sonne raus. Ansonsten machen sich am Himmel über Bayern viele Wolken breit die erst gebietsweise und später vermehrt Regen mitbringen. Ein auffrischender bis stürmischer Wind weht aus Westen. Im Bergland kommt es teilweise zu schweren Stürmen.

Für die Nacht von Samstag auf Sonntag kündigt der DWD weiterhin eine dichte Wolkendecke an. In Alpennähe kann es dann auch teilweise regnen. Die Temperaturen liegen zwischen vier bis neun Grad und im Flachland lässt der Wind etwas nach.

Wetter in Bayern am Sonntag: Viele Wolken, Wind und Regen

Auch am Sonntag, 19. Februar 2023, lockert die Wolkendecke über Bayern nicht auf. Teilweise ist zudem mit schauerartigen Regenfällen zu rechnen. Windtechnisch fegen noch immer Böen sowie ein starker bis stürmischer West- bis Nordwestwind über den Freistaat. In den Hochlagen der Alpen und des Bayerwaldes warnt der DWD zeitweise vor Sturmböen und schweren Sturmböen. Die Temperaturen liegen zwischen sieben und 13 Grad.

In der Nacht von Sonntag auf Montag hält das schlechte Wetter erst einmal an. An den Alpen regnet es weiter, ansonsten zieht der Regen langsam nach Osten ab. Von Westen her ist dann mit Auflockerungen zu rechnen. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf ein bis sechs Grad.

Wetter in Bayern am Montag: Sonne kämpft sich durch

Zum Start in die neue Woche lässt sich die Sonne wieder blicken. Während es am Montag, 20. Februar 2023, im Osten Bayerns anfangs noch etwas regnet, scheint die Sonne im Tagesverlauf immer kräftiger. Nur im nördlichen Franken und an den östlichen Mittelgebirgen halten sich die Wolken hartnäckig. Im Fichtelgebirge werden Temperaturen um acht Grad erreicht, im Alpenvorland klettern die Werte auf 16 Grad. Aus Westen weht ein starker bis stürmischer Wind über Bayern. Im höheren Bergland sind Sturmböen zu erwarten.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es nur im Süden klar, sonst breiten sich wieder Wolken aus. Im Norden und Osten kann es etwas regnen. In der Nacht wird es zudem wieder kälter. Die Temperaturen sinken auf ein bis sieben Grad. In einigen Alpentälern fallen sie auf minus ein Grad.

Lesen Sie auch