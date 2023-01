Wetter in Bayern am Wochenende, 28. und 29.1.23 in Bayern: Nach Schnee kämpft sich die Sonne zurück

Das Wetter am Wochenende, 28. und 29. Januar 2023, wird anfangs durch etwas Schnee trüb, doch dann kämpft sich die Sonne durch. Die genaue Vorhersage lesen Sie hier.

27.01.2023 | Stand: 09:32 Uhr

Das Wetter am Wochenende, 28. und 29. Januar 2023, in Bayern wird wechselnd bewölkt und sonnig. Immer wieder steigt Nebel auf. Die genaue Wettervorhersage für Bayern lesen Sie hier.

Wetter am Samstag, 28. Januar 2023, in Bayern: Vereinzelt fallen ein paar Schneeflocken

Am Samstag bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) überwiegend stark bewölkt, in einigen Regionen können auch etwas Schneeflocken fallen. Ab dem Nachmittag lockern die Wolken im nördlichen Franken etwas auf. Die Temperaturen liegen zwischen minus zwei und plus vier Grad, am wärmsten wird es im Raum Aschaffenburg. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlicher bis nordöstlicher Richtung.

In der Nacht zum Sonntag schneit oder regnet es in Südbayern und der Oberpfalz anfangs noch ein wenig. Im Rest Bayerns lockert sich die Wolkendecke auf, allerdings zieht in manchen Gebieten wieder Nebel und Hochnebel auf. Die Temperaturen sinken auf minus drei bis minus acht Grad. In einigen Alpentälern wird es mit minus zehn Grad sogar noch kälter. Also: Warm anziehen und aufpassen, denn es wird glatt!

Bayern-Wetter am Sonntag, 29. Januar 2023: Die Sonne schafft es mancherorts durch die Wolkendecke

Der Sonntag zeigt sich dann schon etwas freundlicher. Die Sonne kommt öfter durch, in manchen Gebieten bleibt es durch den Hochnebel allerdings noch etwas länger trüb. Die Luft erwärmt sich auf minus zwei bis plus drei Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlicher Richtung.

In der Nacht zu Montag finden sich am bayerischen Himmel im Süden nur ein paar Wolken, lokal steigt aber Nebel oder Hochnebel auf. Aus Hessen und Thüringen ziehen dichte Wolken in den Freistaat. Im Norden kann es dann örtlich schneien und es wird glatt. Die Temperaturen fallen auf minus eins bis minus sieben Grad. In den Alpen wird es mit minus zehn Grad wieder kälter.

Wetter in Bayern am Montag, 30. Januar 2023

Der Montag ist stark bewölkt, in Alpennähe zeigt sich anfangs noch etwas die Sonne. Im Laufe des Tages zieht von Norden her Regen, Schneeregen oder Schnee herein. Die Temperaturen erreichen null bis sechs Grad. Der Wind weht in Böen teilweise stark bis stürmisch aus Südwest bis West.

In der Nacht zum Dienstag schneit es an den Alpen teilweise länger. Es wird wechselnd bis stark bewölkt und schneit in einzelnen Regionen. In tieferen Lagen verwandelt sich der Schnee in Regen. Die Temperaturen erreichen plus zwei bis minus drei Grad. In einigen Regionen wird es glatt.

