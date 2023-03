Wetter in Bayern heute, 6.3.23: Ungemütlicher Wochenstart

Zum Wochenstart wird das Wetter in Bayern eher grau, kalt und nass. In manchen Regionen schneit es. Hier kommt der Wetterbericht für den 6. März und die erste Wochenhälfte.

06.03.2023 | Stand: 10:35 Uhr

Die feuchte und kühle Luft vom Tiefdruckgebiet über Skandinavien hat laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ungemütliche Auswirkungen auf Bayern: Regen und Schnee, Kälte und Glätte. Hier kommt der Wetterbericht für Montag, 6. März 2023, und die kommenden Tage.

Wetter in Bayern am Montag, 6. März 2023

Der DWD warnt vor Frost in Bayern, im Norden des Freistaats auf vor lokaler Glätte. Am Himmel zeigen sich zum Wochenbeginn viele Wolken, aus denen nördlich der Donau einzelne Schnee- oder Regenschauer niedergehen können. Im Süden bleibt es dagegen meist trocken, allerdings zeigt sich hier ebenfalls kaum die Sonne. Die Temperaturen erreichen maximal null bis sechs Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West.

In der Nacht zum Dienstag fällt über Bayern Schnee oder Schneeregen. Da es auf Temperaturen zwischen zwei bis minus drei Grad herunterkühlt, warnt der DWD vor Glätte. Südlich der Donau kommt es nur vereinzelt zu Niederschlag, dort könnte die Nacht trocken bleiben.

Wetter in Bayern am Dienstag, 7. März 2023

Am Dienstag (7.3.23) zeigt sich der Himmel im Norden Bayerns stark bewölkt. Gebietsweise fällt Schnee, der die tieferen Lagen auch als Regen erreicht. Nach Süden hin wird es etwas freundlicher: neben Wolken gibt es dort auch zeitweise sonnige Abschnitte am Himmel und es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf zwei Grad in Tälern der nördlichen Mittelgebirge, bis auf zehn Grad entlang des Inns. Ein mäßiger, in Böen starker Südwestwind weht.

In der Nacht zum Mittwoch rechnet der DWD gebietsweise mit Niederschlägen, in den Niederungen teilweise in Form von Schnee und Schneeregen. Bei drei bis minus vier Grad Kälte warnt der DWD davor, dass es auf den Straßen streckenweise glatt werden kann, wenn dort der Schnee oder Schneematsch liegt oder es zu frierender Nässe kommt.

Wetter in Bayern am Mittwoch, 8. März 2023

Auch die Wochenmitte bleibt ungemütlich im Freistaat: Aus dichten Wolken fällt laut dem DWD am Mittwoch, 8. März 2023, häufig Regen, nördlich der Donau bis in die Niederungen teilweise Schnee. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen null Grad am Frankenwald und sieben Grad im Chiemgau. Ein mäßiger Wind aus weht vorwiegend südwestlicher Richtung; im südlichen Schwaben kann es im Tagesverlauf zu starken Böen kommen.

Die Nacht zum Donnerstag bringt im Süden verbreitet Regen, nach Norden hin Schnee oder Schneeregen mit Glättegefahr. Dabei kühlt es ab auf Tiefstwerte zwischen drei Grad am Bodensee und minus fünf Grad in Hochfranken.

Wetter in Bayern am Donnerstag, 9. März 2023

Die zweite Wochenhälfte beginnt nicht besser: Auch am Donnerstag (9.3.23) bleibt der Himmel bedeckt und regnerisch, in den nördlichen Mittelgebirgen fällt Schneeregen. Der DWD rechnet mit Höchstwerten von zwei bis zwölf Grad. Am mildesten soll es im Chiemgau sein. Im Südwesten könnte in Böen stürmischer Westwind über das Land fegen.

Die Niederschläge sollen in der Nacht zum Freitag nachlassen und teilweise komplett abklingende Niederschläge. Bei vier bis minus drei Grad warnt der DWD aber vor Glätte.

