Wetter in Bayern morgen am 31. Januar 2023: Es wird ungemütlich

Mit Schneeschauern, starkem Wind und Schneefall wird es in Bayern eher ungemütlich, doch mancherorts zeigt sich die Sonne. So wird das Wetter am Dienstag und am kommenden Wochenende in Bayern.

30.01.2023 | Stand: 10:12 Uhr

Es bleibt weiter winterlich ungemütlich in Bayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Dienstag, 31. Januar 2023, für Bayern je nach Lage Regen, Schnee und starke Windböen voraus. Wie das Wetter in Bayern morgen und in den kommenden Tagen wird, lesen Sie hier.

Wetter in Bayern am Dienstag, 31. Januar 2023

Der Dienstag beginnt mit Schneeschauern, dann teilt sich Bayern auf: Im Tagesverlauf bleibt es im Norden des Freistaats bei Regen oder Schneeregen, oberhalb von etwa 600 Metern fällt dann Schnee. Anders ist es südlich der Donau: Dort soll es bis zum Abend meist trocken sein und sogar die Sonne durch die Wolken kommen.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte über dem Gefrierpunkt, ein bis sieben Grad. Mit den höheren Werten ist am Bodensee zu rechnen. Mäßiger bis frischer Wind weht, hin und wieder kommt es zu starken Böen.

Achtung: In der Nacht zum Mittwoch kann es vor allem im Bergland zu Glätte kommen, da dort die Temperaturwerte unter den Gefrierpunkt fallen können. Im übrigen Bayern bleibt es auch in der Nacht vielfach stark bewölkt, zeitweise mit Regen oder Schneeregen.

Wetter in Bayern am Mittwoch, 1. Februar 2023

Der neue Monat beginnt ungemütlich: Am Mittwoch bleibt es meist stark bewölkt, mit einzelnen Regen- oder Schneeregenschauern. Diese werden am Nachmittag und Abend in Nordbayern häufiger und stärker. Zu den kräftigen Regen- oder Schneefällen können sich Blitz und Donner gesellen: Der DWD schließt Gewitter nicht aus. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen zwei Grad an den östlichen Mittelgebirgen und neun Grad am Untermain.

Auch in der Nacht zum Donnerstag von Nordwesten fallen schauerartig verstärkte Niederschläge. Dabei sinkt die Schneefallgrenze teilweise bis in tiefe Lagen. Wer draußen unterwegs ist, sollte sich vor Glätte und starken bis stürmischen Böen in Acht nehmen.

Wetter in Bayern am Donnerstag, 2. Februar 2023

Am Donnerstag bleibt der Himmel mit vielen Wolken bedeckt, aus denen einige Schnee- oder Regenschauer über Bayern niedergehen. An den Alpen fällt anhaltend Schnee. Die Temperaturen erreichen in Alpennähe sowie generell im Bergland nur ein bis drei Grad, in Mainfranken steigt die Temperatur dagegen bis sieben Grad. Auch am Donnerstag lässt der Wind nicht nach: Es kommt erneut zu starken bis stürmischen Böen aus West bis Nordwest.

In der Nacht zum Freitag, 3. Februar 2023, fallen erst einzelne Schauer, dann auch Schnee. Unterfranken muss aber eher mit Regen rechnen. Die Temperatur fällt dann auf Tiefstwerte zwischen plus zwei Grad am Untermain und minus zwei Grad in den Alpen. In vielen Regionen Bayerns kommt es verbreitet zu Glätte.

