Wetter morgen, 20. Januar 2023: Vorsicht, es wird glatt!

Das Wetter morgen am Freitag, 20. Januar 2023, wird Wolken und in manchen Regionen Schnee bringen. Die Vorhersage für Freitag und die kommenden Tage, lesen Sie hier.

19.01.2023 | Stand: 13:08 Uhr

Das Wetter morgen am 19. Januar 2023 wird laut wetterkontor.de etwaswinterlicher als in den letzten Wochen. Dabei zeigt sich der Himmel über Deutschland teils wechselnd, teils stark bewölkt. Am Wochenende ist der Winter dann tatsächlich da.

Wetter morgen am Freitag 20. Januar 2023: örtlich Schnee-, Regen- oder Graupelschauer

Wie bereits am Donnerstag gehen im Nordwesten und Westen und Südwesten örtlich Schnee-, Regen- oder Graupelschauer nieder. Besonders in der Nacht auf Freitag ist mit stärkeren Schneeschauern zu rechnen, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Neuschneemengen liegen demnach bei zwischen 1 bis 3 Zentimetern, vereinzelt auch bis 5 Zentimetern.

Am Freitag kann es dann örtlich auf den Straßen glatt und rutschig werden. In den übrigen Regionen bleibt es weitgehend trocken. Teilweise zeigt sich die Sonne auch mal längere Zeit. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen minus 3 und plus 5 Grad. Es weht ein schwacher, an der Küste auch mäßiger bis frischer Wind aus Südwest bis Nordwest.

Wetter in der Nacht von Freitag auf Samstag

In der Nacht von Freitag auf Samstag fallen vor allem westlich des Rheins und im Südwesten noch teils Schneeflocken, teils etwas Schnee. Die Luft kühlt sich auf plus 2 bis minus 7 Grad ab. Autofahrer sollten vor allem in der Westhälfte und an den Alpen auf Straßenglätte achten.

Wetter am Samstag, 21. Januar 2023

Der Samstag wird laut den Prognosen bei einem Mix aus Sonne und Wolken überwiegend freundlich. Im Westen, Südwesten und am Alpenrand gibt es anfangs zum Teil noch dichte Wolken und vereinzelte Schnee- oder Regenschauer. Gegen Abend ziehen Schnee- und Regenfälle in den Osten; dann kann es hier gefährlich glatt werden. Die Höchsttemperaturen erreichen Werte zwischen minus 4 und plus 3 Grad.

Wetter am Sonntag, 22. Januar 2023

Der Sonntag wird laut wetterkontor.de tatsächlich größtenteils winterlich. Dichte Wolkenfelder bringen mal mehr, mal weniger Schnee. Auf vielen Straßen kann es rutschig werden. Im Nordosten mischt sich Regen unter den Schnee. Nur an der Nordsee und an der westlichen deutschen Grenze bleibt es bei einem Mix aus Sonne und vielen Wolken trocken. Die erwarteten Temperaturen liegen bei minus 4 bis plus 3 Grad.

