Wetter morgen am 29. Dezember 2022: Weiter stürmisch im Norden von Deutschland

Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor stürmischem Wetter an der Nordsee und im Bergland. So ist das Wetter morgen am 29. Dezember 2022.

28.12.2022 | Stand: 13:10 Uhr

Am Donnerstag, 29. Dezember 2022, ist der Himmel laut wetterkontor.de fast überall wechselnd bis stark bewölkt. Im Laufe des Tages bleibt es im Südosten trocken. Im restlichen Teil des Landes kommt es zu gebietsweisen Regenschauern. Die Sonne zeigt sich kaum.

Die Temperaturen am Donnerstag erreichen Höchstwerte zwischen 5 und 14 Grad. Der Wind weht mäßig, im Norden und Nordwesten sowie auf Höhen zum Teil stärker. Teilweise sind auch Böen möglich.

Wetter morgen: Wetterwarnung am 29. Dezember in Deutschland

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Donnerstag, 29. Dezember 2022, im Westen und Nordwesten vor zunächst teilweise stürmischen Böen aus Südwest. An den Küsten, vor allem an der Nordsee kommt es zu Sturmböen. Schwere Sturmböen sind im höheren Bergland wahrscheinlich. Im Verlauf des Tages und in der Nacht zum Freitag lassen diese meist wieder nach.

Wetter in der Nacht zu Freitag

In der Nacht zum Freitag kommt es zu Regen - vor allem an den Küsten. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 6 bis 0 Grad. An der Nordsee bleibt es meist windig, an der Küste teilweise stürmisch. Im Südosten weht ein schwacher Wind.

Wetter übermorgen am 30. Dezember 2022 in Deutschland

Am Freitag, 30. Dezember 2022, beginnt der Tag teilweise freundlich, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Mancherorts ist es neblig-trüb oder stark bewölkt. Größtenteils bleibt es jedoch trocken.

Über die Westhälfte bis zur Mitte des Landes ziehen im Laufe des Tages bis zum Abend graue Wolkenfelder mit Sprühregen oder Regen in Richtung Osten. Zum Abend breitet sich der Regen aus bis zur Oder, den Alpen und Niederbayern.

Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 6 und 13 Grad, es bleibt sehr mild. Vom Süden her kommt ein frischer Wind, der an der Küste und auf den Höhen stärker wird. Vorsicht im Flachland: Hier kann es zu Sturmböen kommen. Auf den Höhen sogar zu Orkanböen.

