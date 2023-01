Wetter morgen am Donnerstag, 19. Januar 2023, in Bayern: Nachts werden die Straßen glatt

Das Winterwetter zeigt sich morgen am Donnerstag, 19. Januar 2023, in Bayern vor allem nachts. Die genau Vorhersage, auch für die kommenden Tage, lesen Sie hier.

18.01.2023 | Stand: 13:47 Uhr

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird das Wetter in Bayern morgen am 19. Januar 2023 kalt und es fällt örtlich etwas Schnee.

Wetter morgen am Donnerstag ,19. Januar 2023, in Bayern: Gebietsweise leichter Schnee und glatte Straßen

Am Donnerstag zeigen sich in Bayern mehr Wolken als Sonne. An den Alpen und in Teilen Frankens kann es zu Schneefällen kommen. Sonst bleibt es meistens trocken. Die Temperaturen erreichen minus drei Grad bis plus drei Grad. Aus südwestlicher bis westlicher Richtung weht ein schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zeigt sich der Himmel aufgelockert bis stark bewölkt. Es schneit gebietsweise leicht und die Straßen werden teilweise glatt. Die Tiefstwerte erreichen minus drei grad bis minus neun Grad.

Wetter am Freitag, 20. Januar 2023 in Bayern

Am Freitag treten wieder viele Wolken am bayerischen Himmel auf. In Franken wird es kaum schneien, im Rest des Freistaats kann es örtlich schon leichten Schnee geben. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest. In der Nacht von Freitag auf Samstag wird es wechselnd bis stark bewölkt. In Alpennähe schneit es zweitweise, sonst nur vereinzelt. Vorsicht: Die Straßen werden glatt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen minus drei Grad und minus neun Grad.

Wetter am Samstag, 21. Januar 2023 in Bayern

Auch am Samstag ziehen die Wolken über Bayern nicht weg. Besonders an den Alpen schneit es zeitweise. Im Rest Bayerns gibt es sonst fast keine Niederschläge. Die Höchstwerte erreichen minus drei bis plus zwei Grad. Der Wind weht meist schwach aus nordwestlicher Richtung. In der Nacht von Samstag auf Sonntag bleibt es bedeckt und von Osten ziehen Schneefälle herein. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen minus drei und minus neun Grad. Auch in dieser Nacht gilt: Vorsicht auf den Straßen, es wird glatt.

Lesen Sie auch