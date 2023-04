WhatsApp bringt bald ein großes Update heraus. Damit sollen Nutzer zukünftig ihr WhatsApp Konto mit der gleichen Nummer auf mehreren Smartphones nutzen können.

26.04.2023 | Stand: 16:25 Uhr

Wer mehrere Smartphones nutzen will (oder muss) stand in den vergangenen Jahren häufig vor einem Problem, was den Messenger-Dienst WhatsApp betraf. Denn der Dienst konnte lediglich über WhatsApp-Web parallel in einem Browser genutzt werden. Wollte man seine Chats aber auf einem anderen Smartphone fortsetzen, musste man sich bislang immer abmelden, um das gleiche WhatsApp-Konto auf einem anderen Gerät nutzen zu können.

WhatsApp auf mehreren Geräten mit gleicher Nummer nutzen

Damit ist aber bald Schluss: Wie WhatsApp in einer Pressemitteilung auf dem hauseigenen Blog veröffentlichte, soll der Messenger-Dienst mit gleichem Konto und gleicher Nummer zukünftig auf bis zu vier zusätzlichen Geräten nutzbar sein. WhatsApp schreibt dazu auf der deutschen Seite des Blogs: "Jetzt kannst du dein Telefon als eines von bis zu vier zusätzlichen Geräten verknüpfen, genau wie bei der Verknüpfung mit WhatsApp in Webbrowsern, auf Tablets und Desktop-Geräten."

Diese Funktion sei laut der Entwickler in den vergangenen Jahren von Nutzern mehrfach gewünscht worden. Mit dem Update könnten Nutzer nun zwischen den Telefonen hin und her wechseln und ihre Chats nahtlos fortsetzen, ohne sich jedes Mal mit ihrer Telefonnummer und ihrem Konto ab- und anmelden zu müssen. Ein kürzlich erfolgtes Update hat Nutzer zudem 21 neue Emojis in WhatsApp gebracht.

Mit dem Update sei es möglich, dass sich jedes Smartphone unabhängig voneinander mit WhatsApp verbinden könnte. Chats und Anrufe blieben dabei aber Ende-zu-Ende verschlüsselt. Sollte das primäre Gerät längere Zeit inaktiv sein, wird WhatsApp seine Nutzer in Zukunft automatisch von allen begleitenden Telefonen abmelden.

WhatsApp-Konto auf mehreren Smartphones: Wann kommt das Update und für welche Nutzer?

Das Update wird laut des WhatsApp-Blogs in den kommenden Wochen weltweit eingeführt werden und dann für alle Nutzer verfügbar sein. In den nächsten Wochen soll zudem eine leichter zugängliche Methode eingeführt werden, um sich mit den begleitenden Geräten zu verbinden.

"Ab sofort kannst du deine Telefonnummer auf WhatsApp Web eingeben, um einen einmaligen Code zu erhalten. Mit diesem kannst du auf deinem Telefon die Geräteverknüpfung aktivieren und musst nicht erst einen QR-Code scannen. Wir freuen uns darauf, dass diese Funktion in Zukunft auf weiteren begleitenden Geräten nutzbar sein wird", schreibt das WhatsApp-Team zu der Neuerung.

Derzeit muss für die Nutzung des neuen Features WhatsApp auf dem zweiten Gerät installiert werden. Beim Registrierungsprozess ist es nun möglich, die Funktion "Gerät verbinden" auszuwählen. Danach sollte WhatsApp auf dem primären Gerät geöffnet werden und in den Einstellungen "Verbundene Geräte" ausgewählt werden. Nach dem Scannen des QR-Codes, der auf dem zweiten Gerät erschienen sein sollte, kann WhatsApp nun auch auf einem anderen Telefon ohne Abmeldung genutzt werden.

Wichtig zu wissen: Das Feature wird laut Informationen des Portals wabetainfo zunächst nur für Android-Nutzer ausgerollt. Wann und ob iPhone-Nutzer das Update erhalten, ist bislang noch nicht bekannt.

Wenn Sie ein waschechter WhatsApp-Fan sind, wissen Sie, dass man sich manchmal wünscht, man könnte einen Chat sperren. Diese Funktion will der Dienst bald einführen. Im Gegenzug können Sie aber schon seit einer Weile herausfinden, ob jemand Sie bei WhatsApp blockiert hat.