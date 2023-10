Der geheime Tastatur-Code: So tippen Sie in WhatsApp schneller als je zuvor

Schon wieder ein Wort falsch geschrieben aber auf der kleinen WhatsApp-Tastatur kommt man partout nicht hinter den fehlerhaften Buchstaben? Wir verraten Ihnen einen Trick wie das besser klappt.

Tippfehler sind das große Ärgernis eines jedes Smartphone-Nutzers. Wer kennt es nicht: Man ist gerade dabei, eine wichtige Nachricht zu tippen, und plötzlich schleicht sich ein Fehler ein. Die Korrektur kann oft mühsam sein, insbesondere wenn der Cursor nicht genau an die Stelle im Text springt, an der der Fehler gemacht wurde. Aber was wäre, wenn es einen einfachen Trick gäbe, der dieses Problem lösen könnte? Wir verraten Ihnen, wie der Trick funktioniert.

Übrigens: WhatsApp hat für seine Nutzer 2023 einige Neuerungen ausgespielt. Darunter sind Newsletter und die Funktion "Kanäle". Neu ist allerdings auch, dass einige Handys von der WhatsApp-Nutzung ausgeschlossen werden.

WhatsApp: Der geheime Tastatur-Code - So tippen Sie schneller

Die Autokorrektur sollte das Tippen von Textnachrichten eigentlich schneller und einfacher machen. Leider passieren dabei immer wieder Missgeschicke und ein falsches Wort oder eine fehlerhafte Formulierung schleichen sich ein. Mit einem einfachen Trick kann man den Cursor aber präzise an die Stelle im Text setzen, an der der Fehler korrigiert werden muss. Dies erhöht nicht nur die Genauigkeit beim Tippen, sondern vermeidet auch mögliche Missverständnisse, die durch Tippfehler entstehen könnten. Dies ist besonders nützlich, wenn man längere Nachrichten tippt, die mehrere Absätze umfassen können. Anstatt ganze Passagen zu löschen oder mühsam mit dem Finger die richtige Stelle im Text zu suchen, können Sie mit dem Trick den Cursor einfach und schnell an die gewünschte Stelle bewegen.

Das Anwenden des Tricks ist denkbar einfach: Halten Sie die Leertaste auf Ihrer Smartphone-Tastatur gedrückt. Während sie gedrückt ist, bewegen Sie Ihren Finger in die Richtung des Fehlers oder der Stelle, an der Sie den Text bearbeiten möchten. Lassen Sie die Leertaste los, und der Cursor wird genau dort platziert, wo Sie ihn haben möchten. Der Trick funktioniert sowohl auf iPhones als auch auf Android-Geräten. Einzige Einschränkung laut t-online: Android-Nutzer müssen die Google-Tastatur Gboard verwenden, um diesen Trick anwenden zu können. Die Tastatur können Sie allerdings ganz leicht im Google Playstore herunterladen.

Worauf das Portal Der Westen allerdings richtigerweise hinweist: Bei einigen Smartphones wird bei längerem Drücken der Leertaste die Tastatursprache geändert. Dies können Sie in den Einstellungen Ihres Smartphones allerdings leicht beheben.

Der Trick mit der Leertaste ist allerdings nicht der einzige, den Sie sich merken sollten.