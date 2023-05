WHO und Stiko zur Corona-Impfung: Wer sollte sich noch impfen lassen?

Die WHO hat eine neue Empfehlung zum Auffrischen der Corona-Impfung rausgegeben. Wer sollte sich noch eine 5. Impfung holen? Und welche Empfehlung gilt der Stiko zufolge?

26.05.2023 | Stand: 13:33 Uhr

Aktuell lassen sich in Deutschland noch rund zweitausend Menschen jeden Tag gegen Covid-19 impfen. Auf die Gesamtbevölkerung gerechnet, sind 76,4 Prozent grundimmunisiert, das sind laut dem Impfdashboard der Bundesregierung etwa 63,6 Millionen Menschen.

Etwa 52,1 Millionen Menschen haben sich in Deutschland bereits eine Auffrischungsimpfung, also die dritte Impfung, abgeholt - das macht etwa 62,6 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Eine vierte Impfung haben sich rund 15,2 Prozent der Menschen geholt und eine fünfte 1,4 Prozent. Doch für wen sind Auffrischungsimpfungen noch sinnvoll?

RKI veröffentlicht finale Impfempfehlung der Stiko für Corona

Neben der WHO gibt auch die Ständige Impfkommission (Stiko) beim Robert-Koch-Institut (RKI) Impfempfehlungen für Covid-19 heraus. Nun hat die Stiko Ende April 2023 angekündigt, nur noch eine letzte finale Impfempfehlung für Corona auszusprechen und diese anschließend in die allgemeinen Impfempfehlungen 2023 der Stiko aufzunehmen. Bisher wurde Corona nämlich gesondert behandelt und die Kommission hat laut dpa mehr als 20 Aktualisierungen vorgenommen, etwa wenn neue Vakzine oder Erkenntnisse Änderungen mit sich gebracht haben. Die jüngste und 25. Aktualisierung hat die Stiko am 23. Februar 2023 veröffentlicht.

Das fertige Papier, das als Beschlussentwurf noch an die Bundesländer und verschiedenen Fachkreise gehen musste, wurde am 25. Mai 2023 veröffentlicht. Der Stiko zufolge sieht die Empfehlung für Covid-19-Impfungen nun so aus:

Eine jährliche Auffrischimpfung wird für Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf - etwa Menschen ab 60 Jahren sowie ab 6 Monaten mit relevanten Grunderkrankungen und Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeeinrichtungen - sowie für Personen mit erhöhtem SARS-CoV-2 Infektionsrisiko - etwa medizinisches und pflegerisches Personal - empfohlen.

Eine Basisimmunität , bestehend aus mindestens zwei Impfungen und entweder einer Corona-Infektion

, bestehend aus mindestens zwei Impfungen und entweder einer Für gesunde Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren empfiehlt die Stiko keine Covid-19-Impfung mehr, denn schwere Verläufe seien sehr selten.

Neue Empfehlung der WHO: Um welche Corona-Impfung geht es?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am 28. März 2023 eine neue Empfehlung ausgesprochen. Demnach empfiehlt sie zusätzliche Auffrischungsimpfungen nur noch für Menschen mit einem hohen Risiko, schwer an Corona zu erkranken oder sogar daran zu sterben. Das teilte die WHO in einer Pressemitteilung mit.

Demnach benötigen Erwachsene, die ihre Grundimmunisierung - die erste und die zweite Impfdosis - und eine Auffrischungsimpfung - die dritte Impfung - bekommen haben, keine weiteren Impfungen gegen Covid-19.

Corona-Impfung: Wer benötigt noch eine Auffrischungsimpfung gegen Corona?

Gruppen mit hohem Risiko schwer an Corona zu erkranken oder Menschen, die sogar an Covid-19 sterben können, empfiehlt die WHO weiter Impfungen. Heißt etwa:

Ältere Personen, über 60 Jahre

Menschen mit Vorerkrankungen wie Diabetes

Menschen - auch Kinder und Jugendliche - mit Immunschwächeerkrankungen wie HIV

Schwangere

medizinisches Personal

Schwangere zählen in diese Hochrisikogruppe, weil laut der WHO insbesondere Kinder unter sechs Monaten ein erhöhtes Risiko haben, schwer an Corona zu erkranken. Über eine Auffrischungsimpfung seien Mutter und Kind geschützt.

Menschen, die nach der Einteilung der WHO zur mittleren oder niedrigen Risikogruppe gehören, benötigen demnach keine weiteren Auffrischungsimpfungen gegen Corona mehr.

Zur mittleren Risikogruppe zählen nach Angaben der WHO Erwachsene unter 60 Jahren ohne Vorerkrankungen sowie Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankungen. Weitere Impfungen schließt die Organisation für diese Gruppe aber nicht aus. Ein Risiko besteht demnach nicht. Die beratende Expertengruppe für Immunisierung (SAGE) der UN-Gesundheitsorganisation empfiehlt jedoch keine regelmäßigen Impfungen für diese Personen mehr.

In die Gruppe mit dem geringsten Risiko zählen gesunde Kinder und Jugendliche zwischen sechs Monaten und 17 Jahren. Hintergrund ist der WHO zufolge, dass eine weitere Impfung dieser Gruppe über die Grundimmunisierung und die erste Auffrischung hinaus keine gesundheitlichen Vorteile bringe.

Übrigens: Auch in Deutschland breitet sich aktuell eine neue Corona-Variante aus. Experten erachten "Arcturus", eine Sublinie der Omikron-Variante, als gefährlich.