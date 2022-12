WM 2022: Kanada - Marokko live im Free-TV und Stream sehen

In der Gruppenphase der WM 2022 trifft Kanada auf Marokko. Hier finden Sie alle wichtigen Infos rund um Anstoß, Übertragung, Bilanz sowie den Live-Ticker.

Seit dem großen Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador läuft in Katar die Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Derzeit treten während der Gruppenspiel-Phase in den Gruppen A bis H wie gewohnt vier Mannschaften gegeneinander antreten. Insgesamt 32 Teams konnten sich im Vorfeld für die Gruppenphase qualifizieren.

Am dritten Spieltag der Gruppe F trifft laut dem Spielplan der Fußball-WM 2022Kanada auf Marokko. Kanada spielt 2022 erst zum zweiten Mal bei der Weltmeisterschaft mit - immerhin ist in dem Land Fußball lange nicht so populär wie Eishockey. Die herausragenden Qualifikationsspiele für den Cup in Katar wecken dennoch große Erwartungen an das kanadische Team. Kanadas Kontrahent Marokko hat Top-Spieler mit nach Katar gebracht und am zweiten Spieltag direkt im 2:0 gegen Belgien gewonnen. Diesen Sieg kann das Team brauchen: In der Vergangenheit waren der marokkanischen Nationalmannschaft keine allzu großen Erfolge beschieden worden.

Die Begegnung der beiden Teams findet im Al Thumama Stadium in Katars Hauptstadt Doha statt. Das Stadion fasst 44.400 Zuschauer und ist eines der acht Stadien in Katar, in denen die Matches stattfinden.

Kanada vs. Marokko in Gruppe F bei der WM 2022: Termin und Anstoß

Der Termin für das Spiel von Kanada und Marokko bei der Fußball-WM 2022 fällt auf Donnerstag, den 1. Dezember 2022. Anpfiff ist um 16 Uhr deutscher Zeit.

Für die kanadische und die marokkanische Nationalmannschaft beginnt die Partie um 20 Uhr im Al Thumama Stadium. Katar ist aufgrund der Zeitverschiebung der deutschen Winterzeit um zwei Stunden voraus.

WM in Katar 2022: Übertragung von Kanada vs. Marokko live im Free-TV und Stream

Zwar haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ZDF und ARD die Übertragungsrechte für 48 von 64 Spielen gesichert - allerdings gehört das Match zwischen Kanada und Marokko nicht zu diesen Spielen. Die Übertragung des WM-Spiels können Kanada- oder Marokko-Fans aber auf dem Sender MagentaTV der Telekom verfolgen. Dort wird das Spiel exklusiv gezeigt. Allerdings kann man das Spiel auch anhören, über die Website der ARD-Sportschau gibt es eine Audio-Übertragung des Spiels.

Hier haben wir die wichtigsten Infos rund um die Übertragung zum WM-Spiel Kanada gegen Marokko für Sie im Überblick:

Spiel: Kanada - Marokko, Gruppenspiel, Gruppe F

Kanada - Marokko, Gruppenspiel, Gruppe F Datum: Donnerstag, 1. Dezember 2022

Donnerstag, 1. Dezember 2022 Uhrzeit: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Stadion: Al Thumama Stadium, Doha

Al Thumama Stadium, Doha Übertragung im Free-TV: nein

nein Audio-Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ARD

ARD Übertragung im Pay-TV:MagentaTV (exklusiv)

Live-Ticker zu Kanada vs. Marokko bei der WM 2022 in Katar: Spielstand und Ergebnis

Wenn Sie das WM-Spiel am Donnerstag nicht ansehen können, weil sie keine Zeit oder keinen MagentaTV-Zugang haben, müssen die Begegnung am dritten Spieltag der Gruppenphase dennoch nicht verpassen: Mit dem Live-Ticker haben Sie die Möglichkeit, den kompletten Spielverlauf inklusive Tore, gelben und roten Karten, sowie Auswechslungen zeitgleich zur TV-Ausstrahlung zu verfolgen.

Bilanz von Kanada vs. Marokko: Haben die Teams schon mal gegeneinander gespielt?

Die beiden Länder Kanada und Marokko haben laut dem Portal fussballdaten.de bereits drei Mal gegeneinander gespielt. Zwei dieser Spiele liegen bereits im vergangenen Jahrtausend: 1984 gewann Marokko mit 3:2, im Jahr 1994 endete die Partie im Gleichstand mit 1:1. Das dritte gemeinsame Spiel liegt nicht ganz so weit zurück: 2016 besiegte das marokkanische Team die Kanadier mit 4:0.

