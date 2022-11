WM 2022: So sehen Sie Mexiko – Polen live im Free-TV & Stream

Bei der WM in Katar spielt Mexiko gegen Polen. Alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Live-Stream, Termin sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

22.11.2022 | Stand: 13:45 Uhr

Polen, rund um Superstar Robert Lewandowski, trifft in Gruppe C auf Mexiko. Wenn sich die polnische Mannschaft die Chance auf das Erreichen der nächsten Runde bewahren will, sollte das Spiel gegen Mexiko möglichst gewonnen werden. Selbiges gilt auch für Mexiko, denn Argentinien ist mit Sicherheit der Favorit in Gruppe C, während sich Saudi-Arabien maximal Underdog-Chancen aufs Weiterkommen ausrechnen dürfte.

Laut ZDFtrafen Polen und Mexiko bisher neun Mal aufeinander. Bei einem Torverhältnis von 13:10 aus der Sicht von Mexiko stehen drei Siege für die mexikanische Nationalmannschaft und vier Siege für das polnische Team zu Buche. Zwei Spiele endeten ohne Sieger.

Ob Mexiko die Bilanz ausgleichen kann oder Polen den Abstand im direkten Vergleich ausbauen kann, wird sich bei der Partie im Rahmen der Gruppenphase bei der WM in Katar 2022 zeigen. Alle Informationen rund um Mexiko vs. Polen und die Übertragung der WM in Free-TV und Live-Stream, den Termin sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

Mexiko gegen Polen bei der WM 2022: Termin und Anstoß

Laut dem Spielplan der WM 2022 in Katar wird das Spiel Mexiko - Polen um heute am 22. November um 17 Uhr angepfiffen. In Katar bestimmt eine andere Zeitzone die Uhren und durch diese Zeitverschiebung wird die Partie Mexiko gegen Polen um 19 Uhr Ortszeit beginnen. Austragungsort ist das Stadium 974, eines von insgesamt acht Austragungsstätten der Fußball-WM in Katar. Es befindet sich in Ras Abu Aboud und hat Platz für 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

WM in Katar 2022: Mexiko - Polen live im Free-TV und Stream

Wird das Spiel Mexiko vs. Polen im Free-TV oder gratis Live-Streamübertragen? Ja, denn die Partie gehört zu den Gruppenspielen, die vom ZDF gezeigt werden. Alternativ könnte man auch auf den PayTV-Sender MagentaTV zurückgreifen, der ebenfalls das Spiel überträgt.

Die wichtigsten Eckdaten zu Mexiko vs. Polen in der Zusammenfassung:

Spiel: Mexiko - Polen, Gruppenspiel, Gruppe C

Mexiko - Polen, Gruppenspiel, Gruppe C Datum: Dienstag, 22. November 2022

Dienstag, 22. November 2022 Uhrzeit: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Stadion: Stadium 974, Ras Abu Aboud

Stadium 974, Ras Abu Aboud Übertragung im Free-TV: ZDF

ZDF Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im Live-Stream:ZDF

WM-Live-Ticker: Tore, Highlights und Spielverlauf bei Mexiko gegen Polen

Alternativ zur Übertragung der WM 2022 im TV oder Stream kann man Mexiko-Polen auch im Live-Ticker verfolgen. So verpassen Sie auf keinen Fall Tore, Auswechslungen oder Fouls - den gesamten Spielverlauf können Sie im unten stehenden Live-Ticker verfolgen:

Gruppe C bei der WM in Katar: Das sind die Teams

Abgesehen von Mexiko und Polen spielen auch Argentinien und Saudi-Arabien in Gruppe C. Argentinien rund um Superstar Lionel Messi nimmt dabei eine Favoritenrolle in dieser Gruppe ein, will der Spieler von Paris St. Germain doch noch einen Erfolg bei der Weltmeisterschaft feiern. Selbiges gilt für Robert Lewandowski, der inzwischen beim Ex-Verein von Messi spielt: dem FC Barcelona. (AZ)

