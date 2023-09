ZDF-Fernsehgarten on Tour: Diese Stadt hat den Zuschlag gleich zweimal bekommen

Der ZDF-Fernsehgarten ist in Mainz beheimatet. Außer es ist "Fernsehgarten on Tour". Welche Stadt gleich zweimal den Zuschlag bekommen hat, und wie Sie noch Tickets kriegen, lesen Sie hier.

04.09.2023 | Stand: 18:27 Uhr

Der ZDF-Fernsehgarten, moderiert von Andrea Kiewel, ist eine Mainzer Institution, aber auch eine, die gerne auf Reisen geht, wie bei "Fernsehgarten on Tour". Eine Stadt hat die Ehre gleich zweimal zum ZDF-Fernsehgarten-Gastspiel zu laden. Um welche Stadt es sich handelt, und wie man noch Tickets bekommt, lesen Sie hier.

ZDF-Fernsehgarten zieht um: Diese Stadt hat den Zuschlag bekommen

Für gleich zwei Aufzeichnungen hat sich der ZDF-Fernsehgarten eine ganz besondere Stadt ausgesucht, es ist Deutschlands Perle an der Elbe, ja genau, keine geringere als die Hansestadt Hamburg. In Helmut Schmidts Geburtstadt, die nebenbei Deutschlands größten Hafen und berüchtigste Partymeile beheimatet, wird der ZDF-Fernsehgarten an einem prestigeträchtigen Austragungsort über die Bühne gehen.

Allerdings ist nur eine Live-Show geplant. Die Tickets sind heiß begehrt, und im ersten Durchgang bereits vergriffen. Wir sagen Ihnen, wann es losgeht und wie Sie doch noch Chancen auf ein Ticket haben.

ZDF-Fernsehgarten on Tour: Austragungsorte, Einlass, Show-Beginn und Gäste

In der TV-Ausstrahlung vom 1. Oktober meldet sich Show-Gastgeberin Andrea Kiewel alias "Kiwi" das erste Mal aus der Hansestadt. Allerdings: Vorher wird eine erste Show bereits am 29. September aufgezeichnet, die jedoch erst am 8. Oktober im TV laufen wird, wie der Sender berichtet.

Los geht's also am 29. September, und zwar an einem Hamburger Traditions-Ort, den Landungsbrücken. Hier wird der ZDF-Fernsehgarten in den nebeneinanderliegenden Locations am Beachclub "Dock 3" und am "Sonnendeck St. Pauli" aufgezeichnet. Um 12:30 Uhr wird der Einlass für die Aufzeichnung freigegeben, Beginn ist um 14 Uhr.

Live können ZDF-Fernsehgarten-Fans die Show dann zwei Tage später, am 1. Oktober, mitverfolgen. Hier ist der Einlass etwas früher, um circa 10:30 Uhr, der Beginn der Show ist um 12 Uhr. Die teilnehmenden Gäste der beiden Hamburg-Shows sind laut der Bild noch nicht bekannt.

Tickets für den ZDF-Fernsehgarten: Plätze in der Hansestadt sind rar

Wer noch ein Ticket für eine der Hamburger ZDF-Fernsehgarten-Ausgaben im Oktober beziehungsweise September ergattern will, könnte es schwer haben. "Aufgrund der großen Nachfrage und der geringen Sitzplatzkapazität vor Ort war die Sendung in kürzester Zeit bereits ausverkauft", schreibt das ZDF.

Glück mit einem Ticket könnten Interessierte aber dennoch haben, und zwar nach einer Registrierung auf der Seite des ZDF-Fernsehgartens. Anschließend besteht die Möglichkeit, sich auf die Warteliste setzen lassen.