Kita ist größtes Bauvorhaben in Holzgünz

Das größte gemeindliche Bauvorhaben im Jahr 2024 ist die Erweiterung der Kindertagesstätte in Holzgünz. Der Anbau an das Bestandsgebäude wird die Raumkapazitäten um eine Nutzfläche von 275 Quadratmeter vergrößern. Die Baukosten werden im Bereich von 1,4 Millionen Euro liegen. Bürgermeister Franz Rolla erläuterte während einer gut besuchten Bürgerversammlung im Hoschmi-Stadel, dass rund 50 Prozent Förderung möglich sind. Entstehen sollen im Neubaubereich ein Gruppenraum, ein Mehrzweckraum, eine Küche sowie der Speiseraum plus Sozialräume für Personal und die nötigen Technikräumlichkeiten.

