Bundespräsident Steinmeier: Bauern haben in Memmingen „Freiheitsgeschichte geschrieben“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnert vor 1100 Besuchern in der voll besetzten Martinskirche in Memmingen eindringlich an die enorme Bedeutung der Zwölf Bauernartikel für die wenig später brutal niedergeschlagene Freiheitsbewegung 1525. Zwischen Straßburg und Breslau wurden in kurzer Zeit 25.000 Exemplare der Artikel gedruckt und verbreitet.

„Im Anfang war das Wort, und das Wort kam aus Memmingen“, spricht Steinmeier von der Initialzündung, die sich vom Allgäu aus auf das gesamte Heilige Römische Reich ausbreitete. Die Bauern hätten in Memmingen „Freiheitsgeschichte geschrieben und gehörten auf die Landkarte unserer nationalen Erinnerung.“ Aus dieser Saat sei Jahrhunderte später die freiheitliche Demokratie gewachsen.

