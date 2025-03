Ein Stückchen Freiheit in der Post: Schülerinnen in Memmingen gestalten Briefmarken

Drei neue Sonderbriefmarken gibt es ab sofort bei Allgäu Mail und sie wurden von Sophie, Jule und Rimas gemalt. Zwei der drei Mädchen wurden nun bei einer Siegerehrung im Rathaus geehrt. Dritter Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger lobte die Kreativität und gekonnte Umsetzung: „Vielen Dank für die tollen Zeichnungen, die ihr angefertigt habt. Stellvertretend auch ein herzliches Dankeschön an die vielen anderen Kinder und Jugendlichen, die ebenfalls am Wettbewerb teilgenommen haben.“

Sonderbriefmarken sind bei Allgäu Mail erhältlich

Der Wettbewerb war im vergangenen Herbst an alle Schulen in Memmingen gegeben worden, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Alle Schülerinnen und Schüler waren aufgerufen, ihr Wunschmotiv zum Thema „Freiheit bedeutet für mich…“ einzureichen. Aus den Einsendungen wurden von einer Jury drei Motive gewählt, die nun als Briefmarken mit den Werten 94, 109 und 179 in Umlauf kommen.

Schülerinnen aus Memmingen siegen beim Wettbewerb

Das sind die Gewinnerinnen: Sophie, 7 Jahre alt, von der Edith-Stein-Grundschule, Rimas (12) von der Lindenschule und Jule (17) von der FOS. Die Marken werden ab 16. März im Museums-Shop der Bayernausstellung im Bonhoeffer-Haus angeboten. Sie können aber auch über https://www.allgaeu-mail.de/briefmarken/ bestellt werden.

Gedenkjahr der Freiheitsrechte: Dank für Beitrag der Jugendlichen

Timm Schwegler, Geschäftsstellenleiter der Memminger Zeitung, freut sich über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Stadt im Rahmen der Sonderbriefmarken für das Gedenkjahr der Freiheitsrechte: „Die eingereichten Motive der Schülerinnen und Schüler zeigen die Teilnahme und Verbundenheit der jungen Menschen bezüglich der Historie. In Verbindung mit den kreativen Ansätzen ist für uns ein einzigartiger Baustein zur Erinnerung entstanden. Daher gilt ein großer Dank allen Beteiligten, die bei der Umsetzung mitgewirkt haben.“

Steiger bedankte sich bei den Verantwortlichen der Sparkasse für die Finanzierung der Druckkosten und für die Initiative der Lindenschule, die die Idee für den Briefmarkenwettbewerb weiterverfolgt hat.