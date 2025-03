Eine Reise zurück in die Zeit des Bauernkriegs in Memmingen

Die Umgestaltung des Weinmarkts ist fertig. Seit 1. März ist der markante Platz in der Innenstadt nun Fußgängerzone. Wenige Tage später startet dort eine besondere Zeitreise ins Memmingen des Jahres 1525. Bei der Kick-Off-Veranstaltung zum Jubiläum „500 Jahre – Zwölf Artikel“ am Freitag und Samstag, 7./8. März, gibt es an historischen Schauplätzen in der Altstadt an beiden Tagen jeweils von 19 bis 23 Uhr multimediale Sound- und Lichtshows, künstlerische Inszenierungen, Musik und Mitmach-Angebote. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zudem lädt der Einzelhandel am Freitag, 7. März, zu einer „Langen Einkaufsnacht“ bis 22 Uhr in die Innenstadt ein.

Kramerzunft: Bei dem Rundweg „Zeitreise 1525“ gibt es acht Stationen. An der Fassade der Kramerzunft wird alle halbe Stunde eine audiovisuelle Projektionsshow die Geschichte der Zwölf Artikel, der Freiheitsbewegung und der damit verbundenen Bauernkriege im Jahr 1525 erzählen.

Antonierhaus: Beim Antonierhaus am Martin-Luther-Platz heißt es „Die Zukunft leuchtet. Wenn du dir etwas wünschen darfst ... wie stellst du dir die Zukunft vor?“ Diese Frage hat das Künstlerkollektiv Demmer mehreren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus verschiedenen Kulturen gestellt. Ihre Antworten inspirierten das Kollektiv zu den ausgestellten Lichtkunstwerken.

Martinskirche: Eine multimediale Performance bei der Kirche St. Martin verspricht alle 30 Minuten ein audiovisuelles Erlebnis im Kirchenschiff. An beiden Abenden werden die Lichtkünstler und Musiker das Gotteshaus in einen von Licht, Nebel und Klang durchfluteten Raum verwandeln.

Kinderlehrkiche: Die Installation „Neue Blicke“ von Lukas Rehm befasst sich mit dem Thema Freiheit und gibt unterrepräsentierten Gruppen in der Gesellschaft eine Stimme. Nach der zweitägigen Schau zieht das Projekt in das Schaufenster des ehemaligen Union-Kinos um.

Friseursalon Sechtenbeck: In Kooperation mit dem Friseursalon Sechtenbeck in der Herrenstraße 7 ermöglicht das LTS an beiden Abenden den Besuchern, sich im ehemaligen Wohnhaus von Sebastian Lotzer mithilfe von Requisiten aus dem Theaterfundus in Menschen des Spätmittelalters zu verwandeln.

Weber am Bach: Michael Zachcial von der Folk-Gruppe „Die Grenzgänger“ gibt am 7. März Einblick in revolutionäres (Volks-)Liedgut. Gespielt werden Lieder und Texte aus dem Bauernkrieg. Am 8. März, stellt der oberschwäbische Barde Bernhard „Barny“ Bitterwolf Geschichten und Lieder aus dem Bauernstand vor.

Weinmarkt: Aktion des LTS an beiden Abenden: Eine Litfaßsäule, deren „Insassen“ kurze Geschichten, Stücke und Lieder aus der Zeit des Mittelalters oder zum Thema „Freiheit“ präsentieren.