Autofahrer unter Drogen verursacht mehrere Unfälle auf der A96 - aber lässt sich nicht stoppen

Ein 30-jähriger Autofahrer unter Drogen ist am Mittwoch mehrere Kilometer in Schlangenlinien auf der A96 gefahren und hat dabei mehrere Kollisionen verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war er mit etwa 40 Kilometer pro Stunde in Richtung München unterwegs. Dabei stieß sein Wagen mit der Mittelleitplanke und einer Wand im Kohlbergtunnel zusammen, der Mann fuhr danach aber einfach weiter.

Autofahrer unter Drogen langsam und in Schlangenlinien auf der A96 unterwegs

Die von einem weiteren Autofahrer alarmierte Polizei versuchte, den 30-Jährigen anzuhalten. Aber weder Blaulicht noch Anhaltsignale konnten den Autofahrer laut Polizeibericht dazu bewegen, den Wagen abzubremsen. Erst nach rund zwölf Kilometern und mit der Unterstützung weiterer Streifenwagen gelang es, den 30-Jährigen auf seiner Irrfahrt zu stoppen.

A96: Autofahrer unter Drogen kollidiert mehrmals

Der 30-jährige Autofahrer wirkte laut Polizeimeldung orientierungslos. Die Beamten fanden Drogen im Fahrzeug und veranlassten eine Blutentnahme. Außerdem nahm die Polizei ihm den Führerschein ab. Den 30-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Drogenbesitzes.

Alle Nachrichten aus Memmingen und Umgebung lesen Sie hier.