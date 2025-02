Suizid-Versuch: Betrunkene provoziert Unfall auf A96

Die Autobahnpolizei hat am Dienstagnachmittag eine betrunkene Autofahrerin auf der A96 bei Westerheim abgeführt. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Streifenbeamte ein wohl unbeschädigtes Auto am linken Fahrstreifen in Richtung Lindau. Als die Polizisten die 67-jährige Autofahrerin ansprachen, roch sie nach Alkohol.

Betrunkene hält auf A96 - und muss gefesselt werden

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Weil sich die 67-Jährige unkooperativ zeigte und das Fahrzeug nicht verlassen wollte, mussten die Polizisten sie fesseln. Auf der Dienststelle erfolgte später eine Blutentnahme.

Möglicherweise wollte die Frau einen Unfall provozieren, um sich so das Leben zu nehmen, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Auf der A96 bildete sich aufgrund des Vorfalls ein längerer Stau. Andere Verkehrsteilnehmer wurden laut Polizeibericht nicht gefährdet oder geschädigt.

