Gesunder Lebenswandel Ohne Diät und Fitness-Studio: Wie dieser junge Allgäuer sein Leben umkrempelte – und 40 Kilo verlor

Nach einem einschneidenden Arztbesuch entscheidet sich Tobias Oswald aus Erkheim, sich neu zu erfinden. Nun läuft er spontan einen Halbmarathon – trotz Döner-Liebe.