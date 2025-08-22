Icon Menü
Ohne Diät und Fitness-Studio: Wie dieser junge Allgäuer 40 Kilo verlor

Gesunder Lebenswandel

Ohne Diät und Fitness-Studio: Wie dieser junge Allgäuer sein Leben umkrempelte – und 40 Kilo verlor

Nach einem einschneidenden Arztbesuch entscheidet sich Tobias Oswald aus Erkheim, sich neu zu erfinden. Nun läuft er spontan einen Halbmarathon – trotz Döner-Liebe.
Von Kevin Bury
    • |
    • |
    • |
    Erschöpft, aber stolz: Tobias Oswald nach einem spontanen Halbmarathon durch München. Noch vor Monaten undenkbar.
    Erschöpft, aber stolz: Tobias Oswald nach einem spontanen Halbmarathon durch München. Noch vor Monaten undenkbar. Foto: Tobias Oswald

    „Wir müssen abbrechen.“ Nicht Tobias Oswald sagt das, sondern seine Ärztin – nach gerade einmal fünf Minuten auf dem Fahrrad. Das EKG zeigt: Sein Bluthochdruck befindet sich bereits jetzt deutlich über dem Grenzwert.

