Action eröffnet Filiale in Ottobeuren

Der Non-Food-Discounter Action eröffnet am 14. Dezember eine Filiale in der Johan-Gutenberg-Straße 2 in Ottobeuren. Auf einer Verkaufsfläche von 766 Quadratmetern finden die Kundinnen und Kunden dort künftig über 6000 Produkte aus insgesamt 14 Produktkategorien − von Dekoration, Heimwerkerbedarf, Spielzeug und Multimedia über Haushaltswaren, Garten- und Outdoorartikel bis hin zu Körperpflege, Mode und Heimtextilien. So schreibt es das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

