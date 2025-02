Bundestagswahl: Ihre Wünsche? Ihre Forderungen?

Die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag wird als vorgezogene Neuwahl am Sonntag, 23. Februar, stattfinden. Memmingen sowie das Unterallgäu sind Teil des neuen Wahlkreises 255 Memmingen-Unterallgäu. In Memmingen gibt es aktuell 29.487 Wahlberechtigte; im Landkreis Unterallgäu sind es rund 110.300 Personen, die sich am Entscheidungsprozess beteiligen können.

Welche Wünsche und Forderungen haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, an eine neue Regierung? Wissen Sie schon, wen und welche Partei Sie wählen?

Aktion „MZ vor Ort“ am Dienstag, 4. Februar, von 12 bis 14 Uhr vor der Stadthalle Memmingen

Kommen Sie dazu mit uns ins Gespräch – und zwar am Dienstag, 4. Februar, in der Zeit von 12 bis 14 Uhr vor der Stadthalle in Memmingen. Wir freuen uns auf einen Austausch mit Ihnen.

Einen Überblick über die Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl im Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu finden Sie unter www.allgaeuer-zeitung.de/wahlmz