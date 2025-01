Warum Stadtmuseum, Mewo-Kunsthalle und die Museen im Antonierhaus alle Besucherrekorde brechen

Die Memminger Museen brechen einen Besucherrekord nach dem anderen. Wurde für die Mewo-Kunsthalle schon im vergangenen Jahr eine neue Bestmarke verkündet, gab es 2024 noch einmal eine Steigerung um etwa 35 Prozent. Auch die Museen im Antonierhaus legten um zwölf Prozent zu. Den größten Zuwachs an Besuchern und Besucherinnen konnte aber das Stadtmuseum verzeichnen, da wurden gut 82 Prozent mehr gezählt als im Vorjahr. Insgesamt fanden 42.091 Kunst- und Geschichtsinteressierte den Weg in die städtischen Museen. Wir sprachen mit den jeweiligen Leitern Axel Lapp und Regina Gropper über die Gründe für diesen Erfolg.

Attraktives Programm zieht über 18.000 Besucher an

Strömten in der Mewo-Kunsthalle 2023 mit 13.809 Besuchern und Besucherinnen bereits mehr als je zuvor in die Ausstellungen mit zeitgenössischer Kunst, wurden 2024 noch einmal fast 5000 mehr gezählt, insgesamt waren es 18.594. Da Kunsthallenleiter Axel Lapp bis Oktober in einem Sabbatjahr war, ist diese erneute Steigerung vor allem seinem Stellvertreter Axel Städter zuzuschreiben. Der habe ein hervorragendes Ausstellungsprogramm kuratiert, bestätigt Lapp. Überhaupt habe sich inzwischen weit über Memmingen hinaus herumgesprochen, welche spannenden künstlerischen Positionen in der Mewo-Kunsthalle präsentiert werden. „Die Besucherzahlen zeigen ganz deutlich, dass ein attraktives Programm Widerhall findet“, betont er. Besonders spektakulär eingeschlagen haben dabei die Ausstellungen im „Kinder-Kunst-Labor“. Gegen Ende ihrer Laufzeit wurde etwa die Schau „Geheimnisvolle Schatten“ so überrannt, dass Warteräume eingerichtet werden mussten. Das bringe aber auf der anderen Seite die Aufsichten an den Rand der Möglichkeiten, wenn auf einmal 300, 400 Leute im Haus sind, sagt Lapp.

Warum künftig Texte in Englisch notwendig sind

Icon Vergrößern Noch bis zum 2. Februar ist in der Mewo-Kunsthalle die Malerei von Lola Cuallado zu sehen. Foto: Fritz Pavlon Icon Schließen Schließen Noch bis zum 2. Februar ist in der Mewo-Kunsthalle die Malerei von Lola Cuallado zu sehen. Foto: Fritz Pavlon

Er erinnert daran, dass es noch vor wenigen Jahren Tage ganz ohne Besucher gab – vor allem in den Museen im Antonierhaus. Diese Zeiten sind Vergangenheit. Im Gegenteil, selbst das Strigel- und das Antonitermuseum - mit ihren seit vielen Jahren kaum veränderten Dauerausstellungen Lapps „Sorgenkinder“ – besuchten im vergangenen Jahr 8422 Personen. Natürlich sei dort die Madlener-Weihnachtsaustellung mit allein über 2500 Besuchern jedes Jahr ein Magnet, sagt er. Aber inzwischen kämen selbst im Sommer täglich Besucher, darunter ebenso wie in den anderen Museen häufig Touristen, immer öfter auch nicht deutschsprachige. Deshalb sei es notwendig, künftig alle Texte auch in Englisch anzubieten.

Museen sind Aushängeschilder der Stadt

Für Lapp gehören die Memminger Museen mit ihrem großen Zulauf zu den wichtigen Aushängeschildern der Stadt. Regina Gropper ergänzt als Leiterin des Stadtmuseums, sie seien zudem „mehr als Präsentations- und Aufbewahrungsorte“. Die Mewo-Kunsthalle biete etwa mit ihren Senioren-Angeboten Treffpunkte für Menschen, die sonst vielleicht allein wären. Ähnliches entwickle sich in den Erinnerungscafés im Heimatmuseum Freudenthal, deren Gäste sich teils weiter treffen.

Die Kluftinger-Ausstellung ist das Zugpferd im Stadtmuseum

Gropper nennt als größtes Zugpferd für 2024 im Stadtmuseum die Kluftinger-Ausstellung. Trotz Baustelle vor dem Hermansbau, die den Zugang über Monate erschwerte, hat das Stadtmuseum im vergangenen Jahr mit 15.075 Besuchern eine Bestmarke erreicht (2023: 8271). Viele Sonderausstellungen seien Gründe für diese enorme Steigerung. Aber auch der neu eingerichtete Partizipationsraum für Vereine hätte noch einmal ein anderes und mehr Publikum gebracht. „Ein geradezu magisches Lockmittel war, wenn wir das Hauptportal zum Innenhof geöffnet haben“, berichtet sie. Das hätte viele Neugierige angezogen, die dann auch den Weg in die oberen Ausstellungsetagen gefunden hätten.

Deshalb muss der Eintritt frei bleiben

Alle Museen profitierten davon, dass der Eintritt frei ist, sind sich Lapp und Gropper einig. Einer Meinung sind sie auch, dass die Stadtgesellschaft durchaus ein Recht darauf hat. „Im Strigel- und im Stadtmuseum sind Objekte, die der Gemeinschaft gehören, genauso wie die Sammlungen der Mewo-Kunsthalle, das ist das Erbe der Stadt“, sagt Lapp. „Außerdem ist das Stadtmuseum ein Ort, der Identität schafft und die Geschichte Memmingens vermittelt“, ergänzt Gropper.

Wo es noch Luft nach oben gibt

Was die Vermittlung anbelangt, können sowohl Lapp, als auch Gropper inzwischen gar nicht mehr alle Anfragen etwa von Schulen berücksichtigen. In der Mewo-Kunsthalle wurde in den vergangenen Jahren das Personal für die Bildungsarbeit aufgestockt. „Das hat sich auch in den Besucherzahlen niedergeschlagen und wir sind dadurch zu einem wichtigen Anbieter kultureller Bildung in der Region geworden“, sagt Lapp. „Da gäbe es sicherlich noch Luft nach oben und wir könnten problemlos noch drei Museumspädagogen mehr beschäftigen, um die Bedarfe von Kitas, Schulen und der freien Jugendarbeit zu decken“, ist er sicher. Er weiß aber auch, dass das angesichts der angespannten Haushaltslage der Stadt momentan Zukunftsmusik ist.