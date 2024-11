Polizei schnappt Männer mit gefälschten Ausweisen am Flughafen Memmingen

Polizisten haben am Flughafen Memmingen zwei Männer erwischt, die mit gefälschten Dokumenten nach Deutschland einreisen wollten. Das teilte die Polizei mit.

Am Mittwochnachmittag kontrollierten die Beamten demnach einen 27-Jährigen. Der Mann hatte einen moldauischen Führerschein dabei, der „Merkmale einer Fälschung“ aufwies, so die Polizei. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher, er wird nun von Dokumentenexperten untersucht. Der 27-Jährige wohnt in Deutschland und wurde daher nach der Sachbearbeitung entlassen.

Ohne Visum nach Deutschland eingereist

Ebenfalls am Mittwoch kontrollierten die Beamten einen 24-jährigen Inder, der aus Portugal kam und in Deutschland einreisen wollte. Der Mann hatte jedoch weder Visa noch Aufenthaltstitel für Deutschland. In seinem Reisegepäck fanden die Beamten zudem einen gefälschten indischen Führerschein.

In Deutschland ist der Mann kein Unbekannter. Die Staatsanwaltschaft sucht nach ihm wegen Fahrens ohne Führerschein. Den Mann erwarten nun diverse Anzeigen und er muss Deutschland zeitnah verlassen.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Memmingen Airport

Abkürzung : FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 2.824.711 (2023)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 105 (Stand: 2021)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de