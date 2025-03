Der vor 99 Jahren von sechs Musikkapellen gegründete Allgäu-Schwäbische Musikbund (ASM) gilt als der älteste deutsche Blasmusikverbund, zählt aktuell rund 88.000 Mitglieder (davon 38.782 aktive Musiker) aus 797 Musikapellen und ist in 17 Bezirken gegliedert. Seine Delegiertenversammlung hielt er am Sonntag im drittgrößten „ASM-Bezirk 6 Memmingen“ – in der Stadthalle Memmingen – ab.

Präsident Franz Josef Pschierer freute sich, dass der Musikbund von Land, Bezirk und Landkreis mit über einer Million Euro gefördert wird: „Weniger sollte es nicht sein, anders könnte der ASM seine Aufgaben nicht erfüllen.“

Festgottesdienst mit Bischof Bertram Meier in der Basilika Ottobeuren

Zu seinem 100-jährigen Gründungsjubiläum im kommenden Jahr hat der Musikbund viel vor: Los geht’s bereits am 6. Januar mit einem großen Jubiläums-Gala-Konzert. Am 19. April gibt es in der Basilika Ottobeuren einen Jubiläums-Festtagsgottesdienst mit Bischof Bertram Meier. Der Jubiläums-Festakt startet am 9. Mai in Kornhaus Kempten.

Für das große Blasmusik-Tattoo im Eishockeystadion Kaufbeuren am 18. Juli werden noch Mitglieder für das Projektorchester gesucht. Nach einem weiteren Jubiläums-Gala-Konzert am 11. September beteiligt sich der ASM-Projektorchester am Umzug beim Herbstplärrer in Augsburg.

Lob für die „musikalische Doppelspitze“ des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds

In seinem Rückblick erinnerte Pschierer an die vergangene Delegiertenversammlung im Modeon in Marktoberdorf, wo mit Patrik Scheel und Andreas Rest zwei neue Vizepräsidenten gewählt wurden. Die „musikalische Doppelspitze“ mit Verbandsdirigentin Sanda Settele und Verbandsjungenleiterin Sandra Linder habe sich mittlerweile „hervorragend“ in ihre Ämter eingearbeitet und meistere die „Herausforderungen der Zeit“ mit frischen Ideen. Alle 17 Bezirke habe der ASM mit neuen Fahnen ausgestattet.

„Ein musikalisches Highlight“ nannte Pschierer den „Musikalischen Hoagascht“, wo der ASM mit dem Jugendblasorchester Marktoberdorf und der Brass-Band Unterallgäu vertreten war: Der berühmte musikalische Leiter, Sir Simon Rattle, habe aus Profis und Amateuren einen imposanten Klangkörper geformt, an den alle, die ihn miterleben durften, noch lange zurückdenken werden.

„Das Ganze funktioniert aber nur, wenn die örtliche Schulleitung mitspielt.“ Franz Josef Pschierer, Präsident Musikbund

Große Chancen für die Musik sieht Pschierer in der verpflichtenden Ganztagsbetreuung der Schulkinder, bei dem sich die Musikliebhaber sehr gerne einbringen werden: „Das Ganze funktioniert aber nur, wenn die örtliche Schulleitung mitspielt“, gab der Präsident zu bedenken. Gewisse „Handreichungen“ wären da wichtig.

Die anwesenden Politiker mahnte er, die Umsatzsteuerbefreiung für Bildungsleistungen nicht aushebeln zu lassen: Die Eltern von Kindern seien schließlich für die Leistungen des Musikunterrichts nicht Vorsteuer-abzugsberechtigt.

Bürokratie-Abbau und Wust von Verordnungen

Laut Schatzmeisterin Maria Reindle muss der ASM-Zuschuss zum Kauf von Instrumenten auf 16 Prozent reduziert werden, auch wenn der Verband ein stabiles Finanzergebnis aufweisen könne. Jürgen Reichert mahnte, der in aller Munde befindliche Bürokratie-Abbau dürfe nicht zu einem Wust von Verordnungen aufgebläht werden.

Verbands-Jugendleiterin Sandra Linder sagte: „Wir sollten uns um die besonders kümmern, die noch nicht bei uns sind“. Sie wies darauf hin, dass bei den theoretischen Aufgaben der ASM-Prüfungen – insbesondere bei Jugendlichen – eine Handy App sehr gute Dienste erweist. Laut Verbandsdirigentin Sandra Settele fehlt es nicht an best-ausgebildeten Dirigenten, sondern an deren Überwindung, sich zum Leiten einer Kapelle zur Verfügung zu stellen.