Allgäuer Tierskandal: Wieder Durchsuchungen im Unterallgäu

Einen Großeinsatz hat es am Freitagvormittag im Unterallgäu gegeben. Polizisten und Vertreter weiterer Behörden durchsuchten dort einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und zwar einen der Höfe, die bereits im Jahr 2019 als Teil des sogenannten Allgäuer Tierskandals in die Schlagzeilen geraten waren. Die Vorwürfe sind laut Polizei die gleichen wie vor sechs Jahren: Verstöße gegen das Tierschutzgesetz.

Eine hohe zweistellige Anzahl an Polizistinnen und Polizisten war am Freitag auf dem Hof im Einsatz. Genaue Zahlen darf die Polizei nicht nennen. Hinzu kommen Vertreter der Staatsanwaltschaft Memmingen, der Bayerischen Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) und des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Vor allem in den Ställen wurde kontrolliert.

Auslöser war eine Anzeige der selbsternannten „Soko Tierschutz“. Wie schon damals hatte die Gruppierung Kameras in den Ställen des Betriebes installiert. Über mehrere Monate sind so im vergangenen Jahr Videos entstanden. Zu sehen ist laut Friedrich Mülln von der „Soko Tierschutz“ unter anderem, wie Tiere misshandelt werden. Das bestätigt die Polizei. Es geht unter anderem um ein Verdrehen des Schwanzes eines Rindes, um Versuche, festliegende Tiere unsachgerecht zum Aufstehen zu bewegen oder um einen gesetzeswidrigen Einsatz von Elektrogeräten.

Schon damals waren der Hof und die Wohnhäuser dort durchsucht worden. Nun also wieder. Der Prozess gegen die beiden Betriebsleiter, in dem sie sich wegen der Vorwürfe aus dem Tierskandal 2019 verantworten müssen, steht noch aus. Ihnen und einigen Mitarbeitern werden zahlreiche gemeinschaftlich begangene Verstöße gegen das Tierschutzgesetz zur Last gelegt, die sie bis 2019 begangen haben sollen. Danach wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer einem Wirbeltier länger anhaltende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt.

Wieder Tierskandal im Allgäu? Razzias am Freitagvormittag

Warum wurden noch vor Beginn des Prozesses gegen die Betreiber erneut Kameras installiert? Friedrich Mülln von der „Soko Tierschutz“ erklärt es so: „Wenn sich ein Betrieb im Visier der Justiz und von Tierschützern befindet, sollte man davon ausgehen, dass er sich besonders gut um seine Tiere kümmert.“ Oft aber habe die Soko die Erfahrung gemacht, dass es nicht so ist. Deshalb und weil es zudem Hinweise auf mutmaßliche Missstände gegeben habe, seien die Kameras erneut installiert worden. Etliches Videomaterial sei entstanden. „Viele der Szenen könnten eins zu eins aus dem Jahr 2019 sein. Es hat sich also nichts geändert.“

Die Versprechen von der Politik seien nach dem Tierskandal 2019 groß gewesen, dass gesetzlich etwas verändert werde, um Missstände in Ställen zu unterbinden. „Passiert ist genau: gar nichts.“ Den Behörden selbst, die in den Ställen von Landwirten kontrollieren, macht Mülln aber keine Vorwürfe. Denn wenn es eine Kontrolle gebe, würden Tiere nicht schlecht behandelt. Das sei dann erst zu sehen, wenn Kameras versteckt würden. „Wir haben einfach andere Mittel und Freiheiten.“ Ob die Vorwürfe zutreffen, die seit Freitag erneut gegen den Betrieb im Unterallgäu vorliegen, muss das Gericht entscheiden. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung.

Höfe in Bad Grönenbach, Kißlegg und Heimertingen durchsucht

Vor der nun erneuten Durchsuchung hatte die Staatsanwaltschaft Memmingen aufgrund des bestehenden Anfangsverdachts von Tiermisshandlungen beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Neu-Ulm Durchsuchungsbeschlüsse bezüglich der Hofstellen des landwirtschaftlichen Betriebs in Bad Grönenbach, Kißlegg und Heimertingen beantragt.

„Auf die geltende Unschuldsvermutung wird hingewiesen“, schreibt die Polizei.

Im Juli 2023 hatte der Prozess gegen die beiden Betreiber und vier Angestellte dieses Hofes vor dem Landgericht Memmingen begonnen. Schnell aber wurde er in mehrere Prozesse aufgeteilt: einmal gegen zwei Mitarbeiter des Betriebes. Die beiden wurden kurze Zeit später zu Geldstrafen in Höhe von 4500 beziehungsweise 4400 Euro verurteilt. Sie arbeiten nicht mehr auf dem Hof. Die Verhandlungen gegen die beiden Betreiber und zwei Betriebsleiter aber stehen seitdem aus. Sie waren von dem ursprünglichen Prozess abgetrennt worden, weil die Verteidiger der beiden Betriebsleiter und eines weiteren Angeklagten Befangenheitsanträge gegen die Richter stellten. Wann die Verhandlung gegen sie stattfinden soll, kann das Gericht derzeit noch nicht sagen. Ob die neuerliche Durchsuchung wegen des gleichen Vorwurfs Einfluss auf den bevorstehenden Prozess haben wird, war am Freitag nicht klar. Zudem steht der Prozess gegen einen weiteren Mitarbeiter ebenfalls noch aus.

Bei einem Prozess zum Allgäuer Tierskandal im November beteuerten drei Angeklagte ihre Unschuld.