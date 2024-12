Was macht Amendingen aus? Was stiftet dort Identität? Wo gibt es Potenziale und Mängel im Ortskern? Wie wird verhindert, dass Amendingen den Dorfcharakter verliert? Solche Fragen nimmt eine städtebauliche Analyse in den Fokus. Das Ergebnis erläuterte Marissa Gross vom Stadtplanungsamt jüngst den Mitgliedern des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses. Letztere stellten in der Aussprache klar: Es sind Fehler gemacht worden, die jetzt nicht mehr geändert werden können.

