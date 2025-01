Von Schokolade bis Spickschutz – wo Gefangene bei der Arbeit in der JVA anpacken

Manche Teilchen für das Innenleben des Elektro-Graviergeräts sind winzig. Sie zu montieren, erfordert Geduld und Fingerspitzengefühl. Die Frau, die an dieser Aufgabe sitzt, nimmt sich ruhig eines nach dem anderen vor: „Ich hab' ja Zeit“, sagt sie mit leichtem Lächeln und macht weiter. Wie eine andere Frau, die an einem weiteren Tisch das Endprodukt zusammenbaut, verbüßt sie eine Haftstrafe in der Memminger Justizvollzugsanstalt (JVA) und nutzt die Möglichkeit, dort zu arbeiten.

Verena Kaulfersch

Anja Ellinger

Memmingen