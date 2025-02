Notunterkunft in Wolfertschwenden wird aufgelöst: Was danach kommt

Die Notunterkunft für Geflüchtete in Wolfertschwenden wird aufgelöst: Wie das Landratsamt Unterallgäu mitteilt, werden stattdessen Container aufgestellt, in denen bis zu 30 Personen untergebracht werden können. Im zweiten Quartal dieses Jahres sollen sie bezugsfertig sein.

Asylnotunterkunft in Wolfertschwenden steht derzeit leer

Das Thermozelt, in dem laut Landratsamt seit dem vergangenen März bis zu 120 Menschen untergebracht waren, steht nun leer und wird abgebaut. „Es ist uns gelungen, die Bewohner in kleinere Unterkünfte zu verlegen“, sagt Landrat Alex Eder. Zuletzt waren 68 Personen in dem Thermozelt untergebracht. Diese zogen laut Landratsamt zum Großteil in zwei Containeranlagen in Türkheim.

Drei junge Männer, die eine Arbeit in der Nähe gefunden haben, können in Wolfertschwenden bleiben – „leider keine einzige Familie“, teilt Bürgermeisterin Beate Ullrich auf Anfrage mit. Insgesamt leben nach ihren Worten derzeit 24 Asylsuchende in der Gemeinde.

Begleitung der Geflüchteten: Gemeinde setzt auf bewährte Kooperation

Wie sie erklärt, braucht es für den Bau der Containeranlage vorbereitende Schritte: Denn Voraussetzung ist die Zustimmung des Gemeinderats zum entsprechenden Bauantrag. Bei der Betreuung der Geflüchteten würde die Gemeinde gerne weiter auf eine bewährte Zusammenarbeit von festangestellten Mitarbeiterinnen der Gemeinde, ehrenamtlichem Helferkreis und den sozialen Hilfsdiensten Caritas und Johanniter setzen. „Das hat einen reibungslosen Ablauf und eine beginnende Integration gewährleistet“, schildert Ullrich.

In den Containern würden Asylsuchende voraussichtlich für längere Zeit wohnen. Das erlaubt es laut Ullrich, die Zusammenarbeit mit Partnern wie der Freiwilligenagentur Schaffenslust, Sprachbildungsinstituten, der Mewo-Kunsthalle und anderen Akteuren zu vertiefen. Auch die Möglichkeit, dass Familien in die Container einziehen, will die Gemeinde hinsichtlich des benötigten Platzbedarfs in den Kindertagesstätten und in der Schule mit im Blick behalten.

Landrat Alex Eder dankt der Gemeinde und den Ehrenamtlichen

Landrat Eder dankt der Gemeinde für ihre Unterstützung. „Die Unterbringung von Geflüchteten ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die wir nur mit vereinten Kräften stemmen können. Wolfertschwenden ist sich dieser Verantwortung bewusst und hat uns geholfen, die schwierige Unterbringungssituation zu lösen – auch aus Solidarität mit den Städten, in denen schon viele Geflüchtete leben.“ Auch den ehrenamtlichen Helfern vor Ort gilt Eders Dank.

Notunterkünfte gibt es laut Landratsamt noch in Bad Wörishofen und in Mindelheim. Ziel ist es, bis zum Ende dieses Jahres auch jene in Mindelheim aufzulösen. Aktuell kommen pro Woche rund 20 bis 30 Geflüchtete im Unterallgäu an. Insgesamt sind in den Asylunterkünften im Landkreis rund 2300 Geflüchtete untergebracht.