Heilbronner Falken erheben Vorwürfe gegen den ECDC - das sagen die Indians

Die mutmaßlich handgreiflichen Auseinandersetzungen beim Oberliga-Play-off-Spiel in Memmingen am Freitag wirken weiter nach. Nun haben die Heilbronner Falken mit einem Statement und der Schilderung der Vorfälle für erneuten Zündstoff gesorgt. Im Kern geht es darum, dass die Falken sich und ihre Anhängerschaft falsch dargestellt fühlen. Aus ECDC-Kreisen ist jedoch zu hören, dass in der Stellungnahme wesentliche Teile des Vorfalls fehlen.

Manuel Weis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ECDC Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heilbronner Falken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis