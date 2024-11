Änderung der Werbe-Satzung war längst überfällig

Wir schreiben das Jahr 1986: Die Nachrichten werden von der Tschernobyl-Katastrophe bestimmt, ein gewisser Diego Armando Maradona führt die argentinische Fußball-Nationalmannschaft in Mexiko zum WM-Titel und die Stadt Memmingen erlässt eine Satzung, die das Anbringen von Werbeanlagen in der Altstadt regelt: Lang ist es her. Viel hat sich seither getan: Dass Vorschriften fast 40 Jahre lang gelten, ohne dass sie zumindest gelegentlich an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden, ist nicht nachvollziehbar. Schließlich hat sich auch die in Bayern geltende Bauordnung, die unter anderem den gesetzlichen Rahmen für Werbeanlagen vorgibt, in der Zwischenzeit verändert.

Kritik der Einzelhändler nachvollziehbar

Zu Recht hatten die Gewerbetreibenden die veralteten Auflagen kritisiert. Sie sind darauf angewiesen, dass Passanten auf sie und ihre Angebote aufmerksam werden – und das funktioniert vor allem mit zeitgemäßen Werbemitteln. Natürlich ist es wichtig, einen Reklame-Wildwuchs gerade in der historischen Memminger Altstadt zu verhindern. Doch in der Vergangenheit wäre manchmal mehr Augenmaß sinnvoll gewesen, etwa wenn mehrere Einzelhändler darauf verweisen, dass die Vorschriften aus der Zeit gefallen sind.

Satzung muss regelmäßig überprüft werden

Die neuen Regelungen sind also längst überfällig. Sie gehen definitiv in die richtige Richtung. Umso wichtiger ist es, die Satzung künftig regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen. Ein reger Austausch zwischen Stadt und Händlern ist dabei, wie auch ein anderes aktuelles Beispiel zeigt, unerlässlich.