Auto brennt in der Memminger Innenstadt völlig aus

Am frühen Morgen des heutigen Montags rückten 18 Feuerwehrleute zu einem Einsatz in die Memminger Innenstadt aus. Ein Auto hatte Feuer gefangen und brannte fast vollständig aus, so die Polizei in einer Mitteilung.

Auto-Brand in Memmingen: Feuerwehr im Einsatz

Zum Glück konnten die Retter ein Übergreifen auf umliegende Häuser verhindern. Der Schaden ist mit 25.000 Euro dennoch beträchtlich. Verletzt wurde niemand.

Die ersten Ermittlungen wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Memmingen und des Kriminaldauerdienstes Memmingen geführt. Jetzt übernimmt die Kripo - und die sucht Zeugen. Wer im Bereich „Hinter dem Salzstadel“ etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich unter der 08331/100–0 melden.