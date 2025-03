Beim Überholen zu spät reagiert - es kracht im Unterallgäu

Von Ottobeuren in Richtung Benningen (Kreis Unterallgäu) ist es am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße MN 18 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Autofahrer dabei verletzt. An seinem Pkw entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden des Unfalls liegt derzeit bei rund 55.000 Euro.

Verkehrsunfall in Richtung Benningen: Abbremsen zu spät erkannt?

Beide Fahrzeuge waren zur Unfallzeit von Ottobeuren in Richtung Benningen unterwegs. Als der Traktor auf Höhe des Hetzlinshoferweg zum Linksabbiegen langsamer wurde, scherte der Pkw-Fahrer im selben Moment hinter ihm zum Überholen aus. Der Autofahrer erkannte das Abbremsen seines Vordermanns zu spät und prallte daraufhin in das Heck des Traktors, so die Memminger Polizei. Der Rettungswagen brachte den leicht verletzten Autofahrer vorsorglich in das Klinikum nach Memmingen.