Randalierer hinterlässt Spur der Verwüstung in Bad Grönenbach

Am frühen Donnerstagmorgen soll ein 27-Jähriger am Marktplatz in Bad Grönenbach (Kreis Unterallgäu) randaliert haben. Wie die Polizei mitteilt, soll er auf seiner Zerstörungstour einen Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro verursacht haben.

Der 27-Jährige sei zunächst dabei beobachtet worden, wie er einen Tisch gegen das Fenster einer Bäckerei warf. Durch die entstandene Öffnung stahl er ein Getränk. Außerdem soll er mit einem Stein die Eingangstür eines Hotels zerkratzt haben.

Das wird dem Randalierer vorgeworfen

Weiter wird ihm vorgeworfen, zwei geparkte Autos im Bräuhausweg beschädigt zu haben. Bei einem Fahrzeug wurde die Windschutzscheibe eingeschlagen, bei einem anderen die rechte Fahrzeugseite zerkratzt. In der Straße soll der Verdächtige auch zwei Blumentöpfe zerstört haben.

Im Schloßweg habe er ein Fahrrad beschädigt. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte den Mann später in einem Friseursalon. Dort hatte er die Schiebetür am Eingang offenbar aus der Verankerung gerissen, um sich unbefugt Zutritt zu dem Geschäft zu verschaffen.

Polizei nimmt Verdächtigen vorläufig fest

Da die Polizei die Identität des Mannes vor Ort nicht feststellen konnte, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest. Auf der Polizeiinspektion in Memmingen fanden die Beamten heraus, dass der Verdächtige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Auf der Dienststelle klagte er über gesundheitliche Probleme. Daher untersuchte ihn der Rettungsdienst vor Ort und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus.

Sachbeschädigung in Bad Grönenbach: Gericht erlässt Haftbefehl

Das Amtsgericht Memmingen erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Mann. Da der 27-Jährige noch medizinisch überwacht werden muss, wird er bis zur Verlegung vom Krankenhaus in eine Justizvollzugsanstalt von der Polizei überwacht.

Zeugen oder weitere Geschädigte sollen sich bitte bei der Polizei Memmingen melden, Telefonnummer 08331/1000.

