Morgendlicher Regionalzug von Memmingen nach München ist gesichert

Der neue Fahrplan soll es zeigen: Der morgendliche Regionalzug nach München mit Halt in Memmingen kann erhalten bleiben. Pendler hatten auf die Fahrplanumstellung mit Sorge geschaut (wir berichteten mehrfach). Der Fahrgastverband Pro Bahn drückt in einer Pressemitteilung Freude über die Verbindung aus, mahnt aber gleichzeitig einen Infrastrukturausbau an, denn „noch mehr Verspätungen werden auf der überlasteten Strecke dadurch wahrscheinlicher“.

