Bauernverband hat einen neuen Geschäftsführer

Die Geschäftsstelle des Bauernverbands Unterallgäu hat Helmut Mader seit September 2006 geleitet. Aus gesundheitlichen Gründen übergab der Kreisgeschäftsführer zum 1. März die Leitung an Wolfgang Hilbich aus Neusäß bei Augsburg.

Wolfgang Hilbich leitet nun die Geschäftsstelle des Bauernverbands Unterallgäu

Beim Unterallgäuer Landfrauentag stellte sich Hilbich bei seinem ersten öffentlichen Auftritt vor. Der 58-jährige Agraringenieur arbeitete schon an der BBV-Geschäftsstelle im Ostallgäu, im Generalsekretariat in München und später in Augsburg. Die vergangenen 15 Jahre war er beim Arbeitgeberverband Baden-Württemberg in Stuttgart.

Neuer Geschäftsführer kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Nachdem Mader ein sehr gut bestelltes Haus hinterlässt, ist Hilbich überzeugt, einen guten Start zu haben. Seit 1. März ist er nun der Leiter. Hilbich rechnet mit nur einer kurzen Einarbeitungszeit. Zudem ist er ständig Mitglied im Bauernverband geblieben und hat nach eigenen Angaben nie die Verbindung abgebrochen. Mit der neuen Aufgabe findet er zu seinen Wurzeln zurück und will näher bei seiner Familie und seinen drei Kindern sein.

Helmut Mader bringt Erfahrungen bei Hofübergabe ein

Helmut Mader hingegen bleibt aktiv als Berater in der Generationenfolge. Seine Erfahrungen bei der Hofübergabe will er weiterhin einbringen. Gerade betriebliche und familiäre Fragen stellen sich den Landwirten in der Situation, die Mader beantworten kann. „Es ist nicht immer eine leichte, aber eine sehr schöne Aufgabe“, beschreibt er. Über die Jahrzehnte erlebte er mehrere BBV-Kreisobmänner, festliche Jubiläen und Belastungen. Belastend war etwa die Krisenzeit beim Milchstreik. Dankbar blickt Mader auf seine Mitarbeiter: „Wir können uns aufeinander verlassen und unterstützen uns gegenseitig“.

Für die Unterallgäuer Kreisbäuerin Irmgard Maier war die Stabübergabe der Geschäftsführer eine Art Hofübergabe. Glücklich ist sie, dass Helmut Mader beste Voraussetzungen dafür geschaffen hat und die Übergabe problemlos über die Bühne ging.