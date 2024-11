Wer derzeit im Reichshainpark in Memmingen unterwegs ist, der wird vermutlich auch an einer Großbaustelle vorbeikommen: Die Arbeiten für die neue Turnhalle der Reichshainschule schreiten voran. Der Startschuss für das Projekt fiel Anfang des Jahres, in der kommenden Woche will die Stadt nun Richtfest feiern.

Johannes Schlecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Turnhalle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis