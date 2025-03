Zweite Bürgermeisterin, Schulleiterin und Schöffin: Beate Zabler ist tot

Sie war über Lautrach hinaus bekannt und beliebt. Jetzt ist die ehemalige Zweite Bürgermeisterin Beate Zabler nach schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren gestorben.

Beate Zabler aus Lautrach: Bürgermeisterin, Schöffin und Lehrerin

Beate Zabler wurde 1953 in Östringen bei Karlsruhe geboren. Sie wuchs in ihrem Elternhaus mit zwei jüngeren Brüdern auf. Nach der Schule studierte sie Betriebswirtschaftslehre und Politik. Seit 1977 war sie mit Hans Joachim Zabler verheiratet. 1980 zogen beide nach Lautrach. Von 1978 an war sie an der Haus- und Landwirtschaftlichen Schule in Leutkirch als Lehrerin tätig. 2004 wurde sie zur Leiterin der Sophie-Scholl-Schule in Leutkirch ernannt. Seit 2017 befand sie sich im Ruhestand.

Nach schwerer Krankheit: Beate Zabler ist gestorben

2002 wurde sie in den Lautracher Gemeinderat gewählt und bekleidete fortan zwölf Jahre lang das Amt der zweiten Bürgermeisterin. Von 2018 an engagierte sie sich als Schöffin bei Sitzungen des Landgerichts Memmingen. Anfang 2019 übernahm sie in der Pfarrei St. Peter und Paul die Tätigkeit der Kirchenpflegerin. Ende 2024 legte Beate Zabler dieses Ehrenamt aus gesundheitlichen Gründen nieder.

Beate Zabler hinterlässt neben ihrem Mann zwei erwachsene Kinder mit deren Familien, darunter auch drei Enkelkinder. (kk)