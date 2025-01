Passant fällt in Memmingen auf Betrugsmasche herein und übergibt vierstellige Summe

In der Nähe eines Supermarkts in der Fraunhoferstraße in Memmingen-Amendingen haben zwei unbekannter Betrüger eine vierstellige Summe von einem Mann einkassiert. Das berichtet die Polizei.

Demnach sprach der Unbekannte den Passant gegen 16.40 Uhr an und stellte sich auf Englisch als Thomas vor. Er behauptete, dass seine Wertsachen gestohlen worden seien und er Bargeld benötigte. Der Täter zeigte dem Mann auf seinem Handy eine angebliche Bestätigung, dass er ihm soeben Geld überwiesen hätte und nannte ihm seine Telefonnummer. Daraufhin gab ihm das Opfer Bargeld im dreistelligen Bereich.

Betrüger ergaunern Bargeld in Memmingen: So werden sie beschrieben

Kurz darauf sprach ein weiterer Unbekannter den Mann an. Dieser gab sich als Thomas Cousin aus und bat den Mann ebenfalls um Hilfe. Er zeigte ihm auch eine gefälschte Überweisungsbestätigung, woraufhin ihm der Passant Bargeld in vierstelliger Höhe gab.

So werden die Täter beschrieben:

„Thomas“ war etwa 40 Jahre alt, ca. 1,90 Meter groß und kräftig. Er trug eine Cap und eine graue Jacke.

Der „Cousin“ war ebenfalls etwa 40 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß. Er hatte blonde kurze Haare und trug eine silberne Jacke.

Beide Täter nannten ihm eine Telefonnummer mit der irischen Ländervorwahl +35.

Betrüger bitten Memminger um Bargeld: Polizei sucht nach Zeugen

Kurz zuvor hatte sich ein ähnlicher Vorfall in der Nähe des Supermarkts ereignet. Ein Unbekannter sprach gegen 16.30 Uhr eine Passantin an und gab sich als Paul Wilson aus. Auch er bat die Frau um Geld und zeigte ihr eine angebliche Überweisungsbestätigung. Die Frau erkannte den Betrug und sagte ihm, dass sie Geld abheben wolle. Stattdessen ging sie zur Polizei und erstattete Anzeige.

„Paul Wilson“ war etwa 30 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß und schlank. Er war schwarz gekleidet. Der Frau nannte er eine Telefonnummer mit der Ländervorwahl des Vereinigten Königreichs +44.

Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise zu den Tätern, ihren Fahrzeugen oder den Kennzeichen. Auch weitere Menschen, die von den Betrügern angesprochen wurden, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 08331/1000 bei der Polizei melden.

