Weniger Stress, gut für die Umwelt, mehr Sicherheit

Es knallt und raucht: An Silvester werden die Raketen fliegen gelassen. Kaum ein Thema wird rund um den Jahreswechsel heißer diskutiert. Während sich einerseits Menschen in Deutschland gegen private Silvesterfeuerwerke aussprechen, geben andererseits viele Menschen jedes Jahr eine Menge Geld dafür aus. Händler und Hersteller profitieren davon. Feuerwerk kann also auch Arbeitsplätze schaffen. Doch die positiven Effekte, die ein Böllerverbot mit sich bringen würde, überwiegen.

