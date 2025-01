Anwohner bei Mülltonnenbrand in Aitrach leicht verletzt

Bei einem Brand an Neujahr in Aitrach bei Memmingen wurde ein Anwohner leicht verletzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Bewohner versucht Feuer in Aitrach zu löschen

Gegen 12.45 Uhr hatten Bewohner im Öschleweg bemerkt, dass mehrere Mülltonnen brannten und die Feuerwehr gerufen. Die Flammen griffen teilweise auf eine Garagenfassade und einen Holzstapel über. Ein 38-jähriger Bewohner versuchte das Feuer mit dem Gartenschlauch unter Kontrolle zu halten. Dabei zog er sich eine Rauchgasvergiftung zu. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich ins Krankenhaus.

Kalte Asche führt zu Brand in Aitrach

Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich. Weil in der Silvesternacht im Bereich des Brandorts vermutlich kalte Asche abgelagert wurde, geht die Polizei derzeit davon aus, dass diese ursächlich für den Brand gewesen sein könnte.

