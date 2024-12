Feuer in Kälber-Iglus im Unterallgäu - mehrere Tiere sterben bei Brand

Brand in Niederrieden heute in der Nacht auf Montag (30.12.2024): Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Unterallgäu war nach ersten Informationen der Polizei ein Brand in Kälber-Behausungen ausgebrochen. Die Erstmeldung ging um 2.54 Uhr ein - sofort rückten die Retter aus.

Infolge des Brandes gab es eine starke Rauchentwicklung, hieß es heute Morgen seitens der Polizeieinsatzzentrale auf Nachfrage von allgaeuer-zeitung.de.

Brand in Kälber-Iglus in Niederrieden: Mehrere Tiere verenden bei Feuer

Inzwischen steht fest: Das Feuer war im Bereich der Kälber-Iglus ausgebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass eine Wärmelampe, die im einem der Iglus aufgehängt war, zu Boden fiel und dort Stroh in Brand setzte.

Durch das entstandene Feuer brannten mehrere Iglus ab. Sechs Kälber zogen sich schwere Brandverletzungen zu und mussten vor Ort erlöst werden.

Am frühen Morgen hatte es noch geheißen, dass sieben Tiere verendeten - diese Zahl hat die Polizei in ihrer Meldung inzwischen geändert.

Rund 135 Feuerwehr-Leute im Einsatz in Niederrieden im Unterallgäu

Bei dem Feuer gab es akut die Gefahr, dass der Brand auf die angrenzende Stallung übergreifen könnte. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehren wurde dies jedoch verhindert. Im Einsatz befanden sich

rund 135 Kräfte der Feuerwehren Niederrieden, Boos, Heimertingen, Buxheim, Fellheim, Pleß, Eisenburg und Reichau,

zwei Rettungswagenbesatzungen,

das Technische Hilfswerk

und mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Memmingen.

Großeinsatz im Unterallgäu: 11.000 Euro Schaden bei Brand heute Nacht

Menschen wurden bei dem Brand in Niederrieden heute Nacht nicht verletzt. Gegen 3.30 Uhr hatte die Feuerwehr die Situation unter Kontrolle. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 11.000 Euro.

Niederrieden liegt gut zehn Kilometer nördlich von Memmingen in Unterallgäu und hat knapp 1600 Einwohner.

Im Jahr 2024 hatte es in der ganzen Region zahlreiche Brände auf landwirtschaftlichen Anwesen gegeben. Ende November brannte ein Stall neben einer Biogasanlage in Aitrach bei Memmingen ab. Im Oktober war bei einem Feuer in Lieben bei Eisenberg (Kreis Ostallgäu) ein Millionenschaden entstanden. In Fischen im Oberallgäu zerstörte ein Brand im Juli einen Reiterhof nahezu vollständig - das Feuer war damals fast bis nach Kempten zu sehen.

Icon Galerie 62 Bilder Großbrand in Fischen im Allgäu am Mittwoch, 17. Juli 2024: Ein Stall und das Wohnhaus eines landwirtschaftlichen Anwesens haben Feuer gefangen.