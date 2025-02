Ein Wohnungsbrand in einer Notunterkunft in Memmingen hatte am Samstagsnachmittag zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften geführt. Dabei wurden zwei Menschen verletzt, einer davon schwer.

