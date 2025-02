Diese Fristen sind zur Briefwahl in Memmingen und dem Unterallgäu wichtig

Briefwahl in Memmingen bei der Bundestagswahl 2025: Die Wahlbenachrichtigungen sind verschickt, der Versand der Briefwahlunterlagen ist auch in der Stadt Memmingen und im Wahlkreis 255 Memmingen-Unterallgäu angelaufen. Viele Wählerinnen und Wähler in der Region haben sich auch dieses Jahr dazu entschieden, ihre Stimmen per Briefwahl abzugeben.

Dabei gilt es jedoch einige Regeln zu beachten und Fristen einzuhalten. In diesem Artikel beantworten wir die wichtigsten Fragen zur Briefwahl 2025 in Memmingen und dem Unterallgäu:

Briefwahl beantragen in Memmingen: Bis wann ist das möglich?

Wie stelle ich den Briefwahlantrag?

Bis wann müssen die Briefwahl-Unterlagen abgeschickt werden?

Briefwahl - Abgabe verpasst: Welche Möglichkeiten in Memmingen habe ich noch?

Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu: Bis wann Briefwahl beantragen?

Die Briefwahl kann bis Freitag, 15 Uhr, vor dem Wahlsonntag 2025, beantragt werden. Für die Bundestagswahl 2025 in Memmingen und im Unterallgäu ist der Stichtag demnach der 21. Februar 2025.

In besonderen Ausnahmefällen (zum Beispiel bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung) ist das sogar noch bis zum Wahltag am 23.2.2025 bis um 15 Uhr möglich. Wer seinen Antrag im Wahlamt persönlich abgibt, erhält die Briefwahlunterlagen sofort und kann auch direkt im Wahlamt seine Stimme abgeben.

Bundestagswahl 2025 - Briefwahl beantragen: Wie stelle ich den Briefwahlantrag?

Sie müssen dazu einen Wahlschein beantragen. Mit ihm bekommen Sie automatisch die Briefwahlunterlagen zur Bundestagswahl zugeschickt. Der gebräuchlichste Weg: In der Wahlbenachrichtigung, die jede Wählerin und jeder Wähler bekommt, finden sich dazu ein Vordruck und in vielen Gemeinden auch ein QR-Code. Füllen Sie den Vordruck aus und schicken Sie ihn per Post zurück, oder scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR-Code und füllen Sie das Formular online aus.

Grundsätzlich sollte man den Antrag auf einen Wahlschein so früh wie möglich stellen. Dies geht auch:

Persönlich im Wahlamt der Gemeinde.

Schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail.

Eine Antragstellung per Telefon ist nicht möglich.

Memmingen: Briefwahl-Fristen - bis wann müssen die Briefwahl-Unterlagen abgeschickt werden?

Die grundsätzliche Empfehlung an Briefwählerinnen und Briefwähler im Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu lautet, den Wahlbrief samt unterschriebenem Wahlschein spätestens am dritten Werktag vor der Bundestagswahl abzuschicken. Der Brief sollte also im Idealfall vor dem 20.2.2025 per Post unterwegs sein.

Briefwahl - Abgabe verpasst: Welche Möglichkeiten im Wahlkreis 255 habe ich noch?

Wer vergessen hat, seinen Wahlbrief rechtzeitig vor der Bundestagswahl 2025 abzuschicken, hat noch Möglichkeiten:

Mit dem Wahlschein kann man am Wahltag am 23.2.2025 direkt im Wahllokal wählen (Ausweis nicht vergessen).

Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen zur BTW 2025 in Memmingen und im Unterallgäu können am Wahltag bis 18 Uhr auch an der auf dem Brief angegebenen Adresse in der Gemeinde abgegeben werden. Oft gibt es dort eigens einen Briefkasten für die Wahlbriefe.

Icon Vergrößern In vielen Gemeindebehörden in Memmingen und dem Unterallgäu werden aktuell die Briefwahlunterlagen und Wahlscheine für die Bundestagswahl 2025 am 23. Februar verschickt. Foto: Pia Bayer, dpa Icon Schließen Schließen In vielen Gemeindebehörden in Memmingen und dem Unterallgäu werden aktuell die Briefwahlunterlagen und Wahlscheine für die Bundestagswahl 2025 am 23. Februar verschickt. Foto: Pia Bayer, dpa