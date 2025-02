Memminger Stadtbibliothek: So viel müssen Nutzer wohl künftig mehr bezahlen

Wer derzeit Bücher, Spiele, DVDs oder andere Medien bei der Stadtbibliothek Memmingen ausleihen möchte, muss zuvor eine Jahresgebühr in Höhe von 15 Euro zahlen. Doch schon bald werden die Nutzerinnen und Nutzer dafür wohl tiefer in die Tasche greifen müssen. Denn die Gebühr soll auf 20 Euro erhöht werden. Dafür haben sich die Mitglieder des Kultur-, Bildungs- und Sozialausschusses mehrheitlich ausgesprochen.

Memminger Kulturamtsleiter: Höhere Gebühren bauen höhere Barrieren auf

Kulturamtsleiter Sebastian Huber betonte, dass die bislang letzte Erhöhung im Jahr 2010 vorgenommen wurde. Damals sei der Preissprung (von acht auf 15 Euro) „radikaler“ gewesen. Mit Blick auf die aktuell angespannte Haushaltslage sei eine erneute Anpassung aus seiner Sicht zwar vertretbar. Huber merkte aber auch an, dass man mit höheren Gebühren auch höhere Barrieren aufbaue. „Und Bibliotheken sind Bildungseinrichtungen, die offen für alle sein müssen.“ Gleichzeitig sollte die Erhöhung in Relation zum Angebot stehen. Dass dieses Thema für einige Nutzer durchaus relevant ist, beschrieb Bibliotheksleiterin Anke Limprecht. Nachdem sie aus der Zeitung erfahren hätten, dass über höhere Gebühren debattiert wird, hätten sie „etliche Kunden“ darauf angesprochen. Ihrer Erfahrung nach werden sich wohl rund fünf Prozent ihre Mitgliedschaft „nochmals durch den Kopf gehen lassen“.

Biberacher Bibliothek verleiht auch Haushaltsgeräte und Werkzeug

Kulturamtsleiter Huber bot in diesem Zusammenhang einen Überblick über die Nutzungsgebühren der Stadtbibliotheken in umliegenden Städten. Demnach kostet etwa die jährliche Mitgliedschaft in Neu-Ulm und Kaufbeuren nur 15 Euro, während die Stadtbibliothek in Biberach sogar 33 Euro verlangt. Wobei Huber zufolge in Biberach neben traditionellen Medien auch elektronische Geräte wie Actioncam, Beamer und sogar Haushaltsgeräte und Werkzeug verliehen werden.

Auf Nachfrage von FDP-Stadtrat Fritz Tröger, ob dies nicht auch in Memmingen denkbar wäre und dafür Räume zu Verfügung stehen würden, erklärte Oberbürgermeister Jan Rothenbacher, dass das Antonierhaus „gut ausgenutzt“ sei. Zudem würde man mit Blick auf Funktionsfähigkeit der Geräte und Gewährleistung zusätzliches Fachpersonal benötigen. Sein Fazit: „Wer Haushaltsgeräte und Werkzeug braucht, dem stehen Fachmärkte zur Verfügung.“

So denken die Stadträte über höhere Gebühren

Nina Keckeis (ÖDP) wollte wissen, ob eine Erweiterung des Angebots geplant sei. Laut Limprecht gibt dies der Etat aktuell nicht her. Daraufhin plädierte Keckeis dafür, die Erhöhung auf 18 Euro zu begrenzen. Stadtrat Christoph Baur (CSU) verwies darauf, dass Kinder, Jugendliche, Studenten und Azubis von dem Beitrag ohnehin befreit sind. Daher sei eine Erhöhung durchaus sinnvoll. Gleichzeitig schlug er vor, dass die Stadtbibliothek jedes Jahr einen Familientag mit zahlreichen Aktionen anbieten könnte – ähnlich wie im vergangenen Jahr, als die Bücherei ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert hatte. Sabine Rogg (CSU) findet, dass sich der Service und das Angebot mit den Jahren immer mehr gesteigert hätten. Als Beispiel nannte sie die Ausleihe und Rückgabe über die neuen Selbstverbucher-Automaten. Daher stimme sie, „wenn auch schweren Herzens“, für die 20 Euro.

So viel nimmt die Stadt künftig zusätzlich ein

Am Ende sprach sich das Gremium bei vier Gegenstimmen für eine Erhöhung auf 20 Euro aus. Eine endgültige Entscheidung fällt im Finanz- und Hauptausschuss. Laut Huber betrugen die Einnahmen im vergangenen Jahr 41.190 Euro – bei 2750 zahlenden Kunden. Bei einer gleichbleibenden Anzahl würden sich die Mehreinnahmen auf 13.750 Euro belaufen.

Jahresgebühren können nun auch überwiesen werden

OB Rothenbacher betonte, dass eine Erhöhung der Kosten in diesem Bereich nicht leicht falle. Mit Blick auf die angebotenen Leistungen und auch die Inflation sei die Anpassung aber moderat. „Wir wollen ein Zeichen setzen, das aber niemanden groß ausschließt.“ Eine gute Nachricht hatte Bibliotheksleiterin Limprecht aber auch im Gepäck. Denn künftig können die Jahresgebühren überwiesen werden. Bislang war die Zahlung nur vor Ort möglich.

Zweigstelle in Fellheim künftig eigenständig

Oberbürgermeister Rothenbacher informierte darüber hinaus, dass die Zweigstelle der Stadtbibliothek in der Ehemaligen Synagoge in Fellheim zum Jahreswechsel „in die Selbstständigkeit entlassen“ wurde. Die städtische Bücherei hatte seit November 2016, quasi als Starthelfer, mit der dortigen Gemeindebücherei zusammengearbeitet. „Sie hat sich nun zu einer ordentlichen Dorfbücherei entwickelt“, so der OB.

Wie steht es mit der Stadtteilbibliothek im Memminger Westen?

Nicht aufgegeben habe man die Suche nach neuen Räumen für die Stadtteilbibliothek im Memminger Westen. „Wir führen Gespräche mit Immobilienbesitzern, Bauträgern und Unternehmen“, erklärte Rothenbacher. Wie berichtet, musste die Zweigstelle zum 1. Juli 2023 vorübergehend geschlossen werden, da die Räume für die Erweiterung der Mittagsbetreuung der Theodor-Heuss-Schule benötigt wurden. „Wir haben ein paar Ideen, müssen aber schauen, wie sich das Thema rund um den Machnigplatz entwickelt.“