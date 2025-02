„Demokratie ist kein Machtspiel, keine Taktik, sondern ein Grundrecht“

Das Bündnis für Menschenrechte und Demokratie hat am Dienstagabend unter dem Motto „Nie wieder ist immer“ zu einer Kundgebung auf dem Memminger Marktplatz eingeladen. Kurz vor der Bundestagswahl am 23. Februar gehe es darum, aufzustehen, sich einzumischen und den Kurs Deutschlands mitzubestimmen. „Denn Demokratie ist kein Selbstläufer. Sie lebt vom Engagement jedes und jeder Einzelnen“, sagte Myriam Gammer, eine Sprecherin des Bündnisses. Dieses rief bei der Demo in Memmingen dazu auf, sich klar gegen Hass, Spaltung und Ausgrenzung zu stellen, nicht nur eine Partei zu wählen, sondern vor allem auf Solidarität, Respekt und Miteinander zusetzen.

Zuvor gab es eine weitere Demonstration – und zwar organisiert von Pride Memmingen vor der Stadthalle. Im Inneren war die AfD zu einer Versammlung zusammengekommen. Die Demonstranten stimmten immer wieder gemeinsam an: „Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Wehrt euch, leistet Widerstand gegen den Faschismus in diesem Land.“

(Ein ausführlicher Bericht folgt)

Pride Memmingen hatte zur Gegendemo eingeladen. Der Grund: Die AfD tagte in der Stadthalle Memmingen. Foto: Maike Scholz

Impressionen von der Kundgebung des Bündnisses für Menschenrechte und Demokratie auf dem Marktplatz in Memmingen. Foto: Maike Scholz

