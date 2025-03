„Die Zwölf Artikel sind vergleichbar mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung“

Es ist noch kein Wort gesagt, da ist bereits klar, dass dies ein herausragender Tag ist – nicht nur in und für Memmingen: In der Martinskirche, wo vor 500 Jahren der Reformator und Theologe Christoph Schappeler neue Ideen predigte, ertönt ein Paukenschlag, dann die majestätischen Klänge von Aaron Coplands „Fanfare for the Common Man“. Es ist ein „epochales Ereignis“, an das hier erinnert wird – und der, der im Scheinwerferlicht und vor Fernsehkameras vor der Kanzel steht und das betont, ist der deutsche Bundespräsident.

