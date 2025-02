Wenn der Personalausweis in der Wahlurne landet

Am 23. Februar ist es wieder soweit: Es wird ein neuer Bundestag gewählt. Millionen Deutsche werden am Sonntag in die Wahllokale strömen, um ihr Votum abzugeben. Die nötigen Stimmzettel bekommen sie von den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern. Einer von ihnen ist Ludwin Debong. Seit über 40 Jahren begleitet er Wählerinnen und Wähler bei unterschiedlichsten Abstimmungen. Dabei hat Debong schon einige Kuriositäten erlebt. Angefangen von Hunden im Wahllokal bis hin zu verirrten Wählern reicht die Palette.

Felix Leufer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Personalausweis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wahlurne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis