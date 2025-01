Gezielt Fachkräfte anziehen und Integration fördern

Die Stimmung in der Wirtschaft ist schlecht. Wo sehen Sie die größten Probleme, aber auch die entscheidenden Chancen für die heimischen Unternehmen? Und was wollen Sie/Ihre Fraktion für die Landwirte im Allgäu anpacken?

Die Bürokratie muss drastisch abgebaut werden. Als Qualitätsmanager weiß ich, wie Prozesse effizienter und wirklich digitalisiert werden können. Wir brauchen digitale Prozesse, die das Leben der Menschen vereinfachen und echten Nutzen bringen. KI bietet enorme Chancen, insbesondere in der Landwirtschaft. KI-gesteuerte Systeme zur Tierwohl-Überwachung und zur Entlastung der Landwirte bei der Dokumentation sind ein wichtiger Schritt. Zusätzlich müssen unnötige Bürokratie und unverhältnismäßige Auflagen in der Landwirtschaft abgeschafft werden. Auf EU-Ebene setzen wir uns für die Rücknahme bremsender Regulierungen ein. Im Unterallgäu müssen wir noch stärker auf zukunftsfähige Technologien setzen. Die Region ist bereits Heimat vieler innovativer Unternehmen, deren Know-how wir bewahren und fördern müssen.

