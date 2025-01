Die Stimmung in der Wirtschaft ist schlecht. Wo sehen Sie die größten Probleme, aber auch die entscheidenden Chancen für die heimischen Unternehmen? Und was wollen Sie/Ihre Fraktion für die Landwirte im Allgäu anpacken?

Deutschland muss wieder wettbewerbsfähiger werden. Wir haben mit dem Fleiß und der Innovationskraft unseres Mittelstands in der Region eine exzellente Ausgangsbasis. Wir müssen aber die Wirtschaftspolitik verlässlicher machen, Rahmenbedingungen verbessern und Unternehmen durch Steuersenkungen, Bürokratieabbau und Digitalisierung entlasten. Wir brauchen insgesamt wieder mehr Tempo (Genehmigungsverfahren). Damit die Energieversorgung bezahlbar bleibt, müssen Stromsteuer und Netzentgelte sinken. Zudem brauchen wir eine Agenda für die Fleißigen, in der sich Arbeit und Leistung durch Steuerentlastungen wieder spürbar mehr lohnen und mehr Netto vom Brutto bleibt. Unseren Landwirten müssen wir den Rücken stärken, indem wir wieder für mehr Planungssicherheit und faire Wettbewerbsbedingungen sorgen. Dazu gehören die Agrardieselentlastung und Mindeststandards bei Lebensmittelimporten. Die Bäuerinnen und Bauern brauchen wieder mehr Eigenverantwortung und Zeit für ihren Betrieb statt für Dokumentationspflichten. Stoffstrombilanzierung im Düngerecht und die Entwaldungsverordnung sind überflüssige Bürokratie. Moderne Tierhaltung muss durch Erleichterungen bei den Genehmigungsverfahren von Stallbauten gefördert werden.

